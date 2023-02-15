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娛樂
2023-02-15 13:41:10

Anson Lo盧瀚霆連續兩日現身活動 神徒擠滿商場合唱應援

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盧瀚霆(Anson Lo)繼昨日為親自監督主理的服裝品牌ALLOVER現身宣傳後，今日他再到太古城，為其代言飲品OOHA出席一周年活動，令商場四層擠滿逾千神徒，現場亦有播放教主歌曲《Megahit》及《Mr. Stranger》，獲神徒齊齊大合唱，教主結束活動後即在IG限時動態答謝神徒連續兩天撐場，表示辛苦大家之餘亦感到很窩心。

預告月底有新歌

Anson Lo今日以廣告中的Sharp醒打扮登場，期間向現場神徒大派心心，他表示月尾將推出輕快的跳唱單曲，內容關於重要價值觀，而電影方面，他剛接拍的新片會飾演一個開心角色，不過因合約而暫時要賣關子。

談到將於3月22日至4月2日舉行的「HKT x 西九音樂節」，Anson Lo透露自己會有solo部分，未知會否跟姜濤合唱，而MIRROR暫定本月24日出席尖沙咀的公開活動，Anson Lo都希望能夠12子齊人合體，但要視乎姜濤的身體狀況，故暫時也無法保證。最近翻唱《偷情》向哥哥張國榮致敬，Anson Lo表示暫時未收到通知會否參與4月1日的哥哥紀念演唱會，但若能夠唱Live演繹《偷情》會有不一樣效果。Anson Lo戥隊友呂爵安(Edan)開心可以參與海外的fasion show，有機會的話希望可以去英國拍攝一個英倫風MV。

回應拉二胡假圖

教主亦回應了早前有網民於討論區，批評他在拉濶演唱會，與欣宜合唱《青春頌》時，為她唱和音似拉二胡，他表示，花姐也傳了有關報道給他，雖然cap圖是假，但他明白自己仍有很多進步空間，也不能反駁，會繼續加油，自己已出道4年，不會因這些傳聞而受打擊，所以也盡量抽時間學唱歌。

盧瀚霆現身太古城，為其代言飲品OOHA出席一周年活動。 (林俊源攝) 盧瀚霆現身太古城，為其代言飲品OOHA出席一周年活動。 (林俊源攝) 盧瀚霆現身太古城，為其代言飲品OOHA出席一周年活動。 (林俊源攝) 盧瀚霆現身太古城，為其代言飲品OOHA出席一周年活動。 (林俊源攝) 盧瀚霆現身太古城，為其代言飲品OOHA出席一周年活動。 (林俊源攝) 盧瀚霆現身太古城，為其代言飲品OOHA出席一周年活動。 (林俊源攝) 盧瀚霆現身太古城，為其代言飲品OOHA出席一周年活動。 (林俊源攝) 盧瀚霆現身太古城，為其代言飲品OOHA出席一周年活動。 (林俊源攝) 盧瀚霆 (林俊源攝) 盧瀚霆 (林俊源攝) 盧瀚霆 (林俊源攝) 盧瀚霆 (林俊源攝) 盧瀚霆 (林俊源攝) 盧瀚霆 (林俊源攝) 盧瀚霆 (林俊源攝) 盧瀚霆 (林俊源攝) 盧瀚霆 (林俊源攝) 盧瀚霆 (林俊源攝) 盧瀚霆 (林俊源攝) 盧瀚霆 (林俊源攝) 盧瀚霆 (林俊源攝) 盧瀚霆 (林俊源攝) 盧瀚霆 (林俊源攝)
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