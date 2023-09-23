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娛樂
2023-09-23 07:00:00

Anson Lo盧瀚霆預告將推出MIRROR五周年團歌 自爆每條underwear都好靚(附訪問片)

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Anson Lo出發往澳洲拍團綜前，忙於各項錄音工作。(陳奕釗攝)

Anson Lo出發往澳洲拍團綜前，忙於各項錄音工作。(陳奕釗攝)

MIRROR將往澳洲拍團綜，Anson Lo盧瀚霆昨日(22日)出席時裝品牌活動時，化身「劇透擔當」，透露近日除了忙於個人單曲MV的後製工作，還要為MIRROR五周年團歌錄音，他預告新團歌是曲風特別的快歌，同時，他亦要為《社內相親》主題曲和插曲錄音，但向來熱愛工作的他不覺辛苦，「一日有24小時，可以分配好多工作、我尋日仍有個健身時間，睇你想唔想做。」他笑言可趁搭飛機時食飽飛機餐很睡覺休息，不過就被在場的花姐踼爆他要食足兩個才夠飽。

Anson Lo出發往澳洲拍團綜前，忙於各項錄音工作。(陳奕釗攝) Anson Lo被花姐踢爆要食兩個飛機餐才夠飽。(陳奕釗攝) Anson Lo被花姐踢爆要食兩個飛機餐才夠飽。(陳奕釗攝) Anson Lo無懼拍團綜時被搜行李喼，他自豪地表示所有underwear都好靚。(陳奕釗攝) 對於《釀魂》監製不滿有演員不參與宣傳，Anson Lo表示不清楚所指何人。(陳奕釗攝) 被Edan指有鼻鼾，Anson Lo反擊：「其實佢都有鼻鼾，只係比我細聲。」(陳奕釗攝) Anson Lo出席時尚品牌活動，大批「神徒」支持。(陳奕釗攝)

反擊指Edan都有鼻鼾

即將出發拍團綜，Anson Lo自言勾起初出道時拍《MIRROR GO》被節目組玩的慘況，包括執好行李以為去韓國，結果去了烏溪沙渡假村，故此今次已作好心理準備，他笑這，「可能唔係去澳洲，去澳門或者南丫島。」他亦預計將會被開喼搜查行李，他自豪地表示，「我不嬲都執得好好，所以唔驚，我的underwear 好靚，唔介意俾大家欣賞，唔使精心挑選，每一條都好靚，所以亂擺都係靚。」對於被Edan(呂爵安)指有鼻鼾，他就反擊：「其實佢都有鼻鼾，只係比我細聲。」

Anson Lo將往澳洲拍MIRROR團綜，已有心理準備被玩。(陳奕釗攝) Anson Lo將往澳洲拍MIRROR團綜，已有心理準備被玩。(陳奕釗攝) Anson Lo無懼拍團綜時被搜行李喼，他自豪地表示所有underwear都好靚。(陳奕釗攝)

回應《釀魂》監製指有人零宣傳

對於《釀魂》監製王黃永峯在IG發文，指有演員沒有為電影作任何宣傳，AL坦言有留意相關報道，但不清楚所指是何人，不會主動去查問對方是誰，即使不喜歡宣傳亦不是錯事，「無對與錯，每個人都有不同選擇，所以我都不宜去評論宣傳與否係好定壞，每個人盡自己崗位。」

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