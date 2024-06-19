Anson Lo盧瀚霆29歲生日展出天使翼戰衣 神徒連續3年請搭天星小輪

盧瀚霆(Anson Lo)將於7月7日迎來29歲生日，今年盧瀚霆國際後援會連續第三年於「教主誕」當日請全港市民免費天星小輪，延續「教主碼頭」的 神話。打造。為預早迎接Anson Lo生日，後援會將於下周三(26日)起於九龍塘又一城舉行以「SoaR」（翱翔）為主題的《Anson Lo & Sontos - SoaR Pop Up Store》，屆時將展出他於MIRROR演唱會中演唱《MY LIFE》時穿上的水晶閃石戰衣，以及3米闊的巨型天使翅膀，Anson Lo更特意拍攝全新一輯造型相片，希望為神徒及大眾帶來不一樣的生日體驗。

展覽將於6月26日至7月10日期間舉行，Pop Up Store中央擺放的心形布置供打卡，並扣上特製心形鎖，呼應Anson Lo早前推出的單曲《深閨》MV。此外，今年引入了Hologram全像3D投影相機，讓參觀者體驗彷如與Anson Lo在同一空間內的甜美一刻。(每日中午12時開始派籌，名額有限，先到先得)，並會發售自選刻上英文字母的限量鎖扣，極具紀念價值。不得不提，教主將首度公開於MIRROR世巡期間，以寶麗萊相機拍下的多張照片，與神徒分享世巡的喜悅。

免費往來尖沙咀至灣仔

至於免費搭天星小輪，今年航線是往來尖沙咀至灣仔，除碼頭內外遍布多個大型生日廣告外，於下周一(24日)起，尖沙咀碼頭對開的巨型LED座地大電視，將全天候播放慶祝Anson Lo盧瀚霆生日和舞台演出的精彩片段。

後援會於6月中開始為慈善機構及毛孩們進行「收集物資及清潔大行動」，海外地區亦響應舉行不同義工及捐贈活動。而Pop Up Store發售產品所有收入扣除成本後，將以「Anson Lo盧瀚霆」名義，撥捐7間本地受惠機構：大樹下、阿棍屋、連寵拯救隊、香港救兔之家、點滴是生命、⁠香港兒童慈善基金會及香港防癌會。