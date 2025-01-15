Anson Lo盧瀚霆Jeremy李駿傑快閃韓國排舞 預告2月將與跳唱天后開騷(有片)

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)和李駿傑(Jeremy)日前分別在社交平台分享韓國之旅的照片，並劇透此行發生了令人興奮又難而置信的事。昨晚兩人從韓國返港，今日凌晨12時步出機場VIP通道受訪，非常精靈企定定影相。兩人表示此行在韓國逗留三日兩夜，行程緊湊，跟一位韓國天后級跳唱idol排舞，並大玩dance challenge，皆因他們將於2月跟這位前輩級天后在香港開騷。網上早流傳這位神秘天后是Sunmi宣美，問到誰是神秘天后時，兩人就大賣關子，只透露對方是在舞台很有魅力又野性的火辣天后。
挑戰跳貼身舞
談到與天后級偶像近距離接觸，兩人自言心情如小鹿亂撞的小粉絲，幸好對方友善沒架子，更親切地主動破冰，兩人更即席示範以韓文介紹MIRROR和自我介紹，Jeremy就話排舞感夢幻：「都有啲啲貼身舞嘅，我都唔係好夠膽去觸碰，要表現得好專業。呢次係好期待，我地有傾好多野，用咗韓文同佢介紹MIRROR。」而Anson Lo就話呢次雖然短短兩日訓練，但感受到韓國對表演「認真」：「要等佢嚟香港先可以再排，我都話不如食咗餐飯先排舞，呢次都有少少時間買野比工作人員，今次韓國時間好忙，一起身就去排舞。」