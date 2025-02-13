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娛樂
2025-02-13 22:33:41

Anson Lo盧瀚霆Jeremy李駿傑與南韓天后宣美SUNMI開騷 三人大跳辣身舞超hot(有片)

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Anson Lo、Jeremy與南韓天后宣美開騷。(羅錦鴻攝)

Anson Lo、Jeremy與南韓天后宣美開騷。(羅錦鴻攝)

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MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、李駿傑(Jeremy)今晚(13日)與南韓天后宣美SUNMI，假亞博舉行《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會，教主Anson Lo穿黑色小露背西裝與黑皮褸皮褲的Jeremy雙雙登場，齊齊跳唱重新編曲的《Money》和《Closer》，為演唱會打頭陣。

《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝) 《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝) 《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝) 《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝) 《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝) 《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝) 《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝) 《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝) 《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝)

之後兩人跟觀眾打招呼，他們表示為此特地往韓國訓練，算是入行以來其中一次最特別的演出，AL問道：「由出道至今，有邊位聽過我哋跳唱K-pop？」立即引來全場尖叫。

接著問觀眾想聽兩人唱甚麼歌，並唱起韓版生日歌。宣美驚喜登場，兩人與宣美跳唱《Tail》，這位天后以歌曲招牌動作趴地，如性感小野貓般跳唱，又與Anson Lo和Jeremy大跳辣身舞，將氣氛推至高點。

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《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝) 《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝) 《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝) 《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝) 《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝) 《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝) 《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝)
宣美以歌曲招牌動作趴地如性感小野貓般跳唱，又與Anson Lo和Jeremy大跳辣身舞，將氣氛推至高點。

宣美以歌曲招牌動作趴地如性感小野貓般跳唱，又與Anson Lo和Jeremy大跳辣身舞，將氣氛推至高點。

宣美教主讚謙卑有貼地

3人跳興後在台上交談，今次是宣美第一次同香港歌手合作，她表示能與MIIRROR成員合作很開心，今次演出非常有意義。Anson Lo自爆當知道這消息時，緊張到難以入眠，Jeremy則貼心地翻譯，又以韓文讚宣美又靚又可愛，宣美大讚Anson Lo：「好humble、down to earth。」，她又指大家是朋友，而非前輩與後輩關係，並與兩人互動哼唱幾句《Hey Hey OK！》和《TOXIC！》，非常可愛。

宣美表示首次同香港歌手合作，期待又興奮。 《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝) 《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝)

Jeremy與Anson Lo及宣美開騷︰

《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝) 《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝) 《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝) 《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝) 《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝) 《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。(羅錦鴻攝)

Anson Lo紅噹噹現身︰

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