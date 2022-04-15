Anson Lo自爆將拍ViuTV新劇 新歌MV首當導演

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）昨天（14日）接受鄭裕玲（Do姐）電台的視像訪問，二人談及多個話題，從護膚、唱歌、拍戲到增肥。作為廣告客戶的寵兒，AL被Do姐問到手上包辦了幾多個廣他就表示說：「都唔係好知，最近出咗兩個廣告，一個同按摩椅，一個同風筒髮夾。（咁屋企係咪唔使買嘢？）都係嘅，化妝品禮品包畀化妝師佢哋用。」問到最近忙啲咩？AL就透露正在籌備新歌，又自爆新歌MV將由他親自執導，就連揀場地、美術物料都落手落腳自己搞，坦言壓力會較大嘅：「因為平時有得唞，今次冇，但呢件事好好玩，成個架構100%自己想要畫面，好有滿足感。」

至於是否會跟李施嬅合作拍新戲《重慶大廈》，AL就坦言在洽談中，未落實細節，但自已卻很喜歡睇喪屍及恐怖這類題材的電影。

AL又大爆過幾天將入劇組拍ViuTV新劇，不過就大賣關子表示 ：「演員list我未聽到好confirm，大家到時睇就知」，他更表示隨後兩個月要拍劇將會忙爆，所以未必能回家吃飯。Do姐問他是否瘦了？AL 開心表示自己肥了，更提到今年1月拍電影時因食少咗嘢，體重大減至126磅，他說：「我覺得自己瘦到似一條藤，好多衫都撐唔起，所以有增肥慾望。」更坦言現在體重是他目標之內：「至少變回正常人身形。」