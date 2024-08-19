Anson Lo試當真fans罵戰停不了 梅艷芳談歌迷行為訪問被翻出

近日「試當真」在其會員頻道推出新片「試運會《忍笑鐵人耐力賽》」，以「忍笑初賽足本20條片！地獄程度MAX！你忍到幾多條？」為題，剪輯了多條短片用來考驗參賽者的忍笑能力，當中包括有黎明昔日的走音片及金句片，亦有MIRROR的盧瀚霆(Anson Lo) 跳唱歌《Hey Hey OK!》的MV跳舞部份。事件觸動了神徒（Anson Lo fans暱稱）神經，不但出po批評及呼籲神徒不要訂閱「試當真」。

Anson Lo接受媒體訪問時，就強調「互相尊重」四字。(Viu1娛樂影片截圖)

儘管「試當真」已經道歉及將影片下架，就連蘇豪及游學修亦有拍片回應事件，但風波仍未平息。有網民認為神徒的舉動令其他人對Anson Lo更反感，加上過去曾有不少誤中「鏡安法」而被fans瘋狂洗版，再次有不少人提起「粉絲行為，偶像埋單」。最近有網民就找來梅艷芳的訪問，她被問到歌迷的行為對偶像有何影響，她在訪問中說到︰「我個人睇法嚟者，可以接受可以唔接受。我覺得啲歌迷有陣時都要冷靜啲囉，因為佢哋嘅形象、佢哋嘅所作所為，會直接影響到嗰個歌手嘅形象，俾人哋個感覺、個觀感係點樣㗎。自己最好都係理智啲囉，人哋講咩嘢冇乜必要... 我咁樣講，實力㗎咋嘛，如果你覺得你嘅偶像係有實力嘅話，佢一定會得到㗎，唔需要咁大嘅反擊，或者咁大嘅情緒不滿嘅感覺㗎。」

早前溫拿接受訪問，被問到溫拿分上下弦及成員之間的歌迷會不和，譚詠麟表示「我哋會教導佢哋，我哋係一隊band嚟，鍾意我要愛屋及烏。」而鍾鎮濤則謂：「跟咗好多年嘅fans，就冇分鍾意邊個邊個㗎喇。」陳友說：「睇你執咗咩籌，咁你執咗支打鼓籌，你咪認住支打鼓籌。唱歌嘅係front man，一定要有咁嘅條件，就係睇起上嚟好舒服、可以吸引到萬千擁躉嘅。自己要問番自己有冇呢啲條件先？我覺得我後生嗰時就冇（呢啲條件）嘅。」