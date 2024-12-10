Anson Lo認因紅館意外受困擾會突然爆喊 寧放慢節奏處理情緒問題

Anson Lo接受Do姐訪問，坦言因為MIRROR紅館意外，令他情緒受困。

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)今日到電台接受Do姐鄭裕玲的節目訪問。他在節目中回顧2024年，Do姐問他有沒有達成自己心中的目標，他表示有分別在工作上及生活上。他稱今年目標是出4首完全不同風格的歌曲，同時減少拍劇、拍戲。他感謝公司給予很大的自主權，開心可以做到自己想要的歌曲，而且歌曲也很迎合到市場。

Anson Lo表示休團之後，用工作麻醉自己，但每當靜下來時都不開心。

一靜落嚟就唔開心 他指另一目標是在生活上，他承認MIRROR紅館意外令他過去2年的精神、情緒受困擾。他說︰「雖然休團之後正常工作，其實呢2年一直都處於唔開心狀態，開頭都係用繁忙生活節奏去麻木自己，唔好諗咁多嘢，但返到屋企、一靜落嚟又會唔開心，去到上年年尾就發現警號，覺得係時候要處理，所以今年定咗目標，決定Work-Life Balance要做好一點，希望工作減慢節奏，放多啲時間喺精神健康上面。」 他坦言今年接觸很多與大自然有關的東西，包括自己從不享受的行山，原因是怕曬，又怕蚊叮蟲咬，但去行山是因為張繼聰。他說指對方教他除襪，雙腳踩落草地或沙灘感受，每次放假都會去做。他稱雖然仍然覺得不太好玩，但可以令自己的心靈平靜，煩惱都全無。

張繼聰著Anson Lo去行山令自己放鬆。

Anson Lo表示那段時間成員間也有互相傾訴，並稱時間是其中一個原因，令大家的狀態輕鬆不少。他稱比較意志堅定的成員，就會做強大一點角色作後盾，而自己就是軟弱的成員，1、2年前大家會見到他在台上突然間喊，有時排舞、拍劇會突然間到角落哭，最脆弱的時刻都是被一班兄弟睇到。 他又感謝感激神徒一直對他不離不棄，無論他的狀態如何，神徒都無條件不斷給予支持，令他感到滿滿的愛。他表示每次見到神徒為見他一面，都要日曬雨淋，自己也感心痛，但知道他們都是為了見他一面，自己可做的只能叫大家小心身體。

Anson Lo表示自己1年前會突然躲到角落哭。