放工派福利大曬歌喉

大概晚上12點,Anson Lo終於收工,並開心表示:「阿佑收工,突然好想唱歌~」其後,返到酒店的Anson Lo 拍片大晒歌喉,並寫道:「1:25 AM 阿佑繼昨晚依然聲沙,但好想唱,Do what makes you happy! Say完hi Say goodnight」他大唱歌曲《No U Hang Up》,並表示:「呢一首歌應該係我出道頭一兩年係ig 唱過嘅一首歌,如果有留意我嘅人應該記得。」