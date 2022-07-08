Anson Lo 生日｜與古天樂合體切蛋糕 姜濤大讚壽星仔比所有人努力

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）昨天迎來27歲生日，全港「神徒」（粉絲暱稱）出動慶祝「教主誕」，舉辦連串慈善及打卡活動，就連教母亦一度現身中環摩天輪，令在場神徒十分興奮。雖然Anson Lo未有現身各個應援點，但他早前已到了尖沙嘴碼頭及朗豪坊 Pop Up Store打卡，昨日他在社交平台分享短片，並留言感激神徒的祝福：「之前說過我的生日亦代表你們的生日，祝大家生日快樂，多謝你們每一句的祝福，多謝你們每一位的應援，多謝你們依然陪著我走，我愛你們每一位神徒。還記得上星期的遊戲嗎？開心就留低一個❤️，今日好開心，我留先～」。

至於昨晚MIRROR 亦齊人為紅館演唱會進行綵排，11子準備了生日蛋糕為壽星仔慶生。MIRROR官方平台分享Anson Lo 收到蛋糕時的片段，片中他對住鏡頭開心說道：「生日快樂！Yeah ！開心。 」 而站在他身旁的11位鏡仔跟上次與Tige(邱傲然) 慶生一樣，只望住他，沒有任何反應，再次扮冷淡整蠱壽星仔，場面非常搞笑。除此之外，毛舜筠亦貼出與Anson Lo 的慶生合照，同場還有Edan、Jer及男神古天樂，眾人素顏上陣，兩大男神合體令人羨慕，毛姐寫道：「能夠在你生日的日子一起慶祝，實在太過令人羨慕。」

而姜濤昨晚在IG限時動態就貼出一張與Anson Lo的合照，並寫言：「永遠比我們所有人都要努力，真的很佩服你，一直默默地在向你學習，Anson Lo，祝你生日快樂！」另外，排舞師Rock sir亦派福利貼出12子綵排時的合照，並留言大讚12子充滿力量：「教主生日快樂！每次見到Mirror 12子集合一齊，除左夾雜着歡笑聲之外，總會令我覺得充滿力量！距離演唱會原來已經不足三星期，最後階段要繼續爆發小宇宙！一定可以嘅，鏡仔加油！」