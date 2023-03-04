Anson Lo 透露三大寶物 成功說服爸爸退休享清福感自豪

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）日前推出今年首支跳唱歌《MONEY》，昨日（3日）他到商台接受《叱咤樂壇》訪問，吸引大批神徒（粉絲暱稱）等候，他亦走到圍欄前接過神徒的禮物，令在場神徒非常開心。

每日補充電解質同水份

Anson Lo早前出席活動時頭暈不適而入院檢查，直播中，他先向神徒報平安，並表示現在每日工作人員會隨身準備一支水及補充糖份的運動飲品，因電解質好重要，而且亦聽醫生說話吃多了較濃味的食物，並叫神徒們不用擔心。

收入多了不感到快樂

談到新歌《MONEY》想表達金錢不是萬能，身邊還有很多重要的東西是用錢買不到，Anson Lo 分享了創作此歌源自去年一些感受，他坦言：「2022年尾比較大壓力，冇咁開心，嗰時就發覺就算而家較入行前經濟能力好咗，但快樂都唔係必然」，他回想出道前教跳舞，每月僅得1400元收入，但其實當時都可以好快樂。被問他去年不開心時如何度過？他指用了很多方法，包括用兩個月時間畀自己冷靜一下，多些私人時間獨處，好勤力做gym 及運動等。