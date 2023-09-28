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娛樂
2023-09-28 16:09:39

Anson Lo、Edan呂爵安、張繼聰、白只領銜賀歲片《盜月者》海報首曝光 2024年農曆新年上映 姜濤特別演出

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賀歲片《盜月者》海報首曝光 2024年農曆新年上映

由袁劍偉執導的英皇電影《盜月者》安排賀歲檔上映。

英皇電影《盜月者》由袁劍偉執導，盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、張繼聰、白只領銜主演，姜濤特別演出，電影開拍以來備受各方注目，戲迷與粉絲熱切期待之下，適逢中秋佳節到臨，《盜月者》在農曆八月十四迎月日（28號）宣布出擊，電影將於明年（2024年）農曆新年賀歲檔隆重公映，勢必哄動！同時，首度發放《盜月者》一系列先導角色海報，盧瀚霆、呂爵安、張繼聰、白只，聯同特別演出姜濤，各自擁有一張獨立海報，當中的片名、背景以至對白，初次透露五大角色的背景及個性，但仍留下種種懸而未決的謎題，有待進一步揭盅！

呂爵安再組「燈神CP」拍港版《社內相親》 Anson Lo傷後復工出席《盜月者》開鏡儀式

Anson Lo、姜濤、呂爵安出席英皇新片《盜月者》的開鏡儀式。 （蘇文傑攝）

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題材新鮮

每年春節是電影行業最重要的黃金檔期，《盜月者》在迎月日率先宣布成為2024年賀歲片，一眾主角大感鼓舞與雀躍，Anson Lo笑言：「好開心，我第一次拍賀歲片，作為新晉演員是個很大的挑戰，一般賀歲片通常會是合家歡感覺，今次《盜月者》會加入好多打鬥情節，更有複雜的人物關係，包括親情同友情，都好適合一家大細入戲院去看！」Edan亦表示相當興奮：「因為自己的每一個作品，都好希望可以有更多觀眾看到，雖然《盜月者》並非喜劇，但非常注重角色關係與劇情發展，峰迴路轉、引人入勝，肯定會吸引大家追看，我都好期待電影上映！」

近年身為賀歲片常客，張繼聰收到消息時十分開心，他說：「新年時看戲是香港人一個好好習慣與傳統節目，《盜月者》題材好新鮮，加上有當時得令的年輕偶像，這個配搭相信大家會覺得好吸引，所以我對這部戲充滿信心！」白只與好兄弟阿聰的反應同樣雀躍，白只笑道：「雖然農曆新年要撥些時間作電影宣傳，會少了時間陪伴屋企人，但開心的是，其他屋企人都可以入戲院看這部戲，變相可以在新年時間跟更多的人拜年！」在《盜月者》以特別演出身分亮相的姜濤，不但非常榮幸能夠參演賀歲片，亦心存一份感恩，姜濤說：「好多謝袁劍偉導演給予這個機會，讓我去演這個這麼富挑戰性角色，收到這個角色時感覺好開心，一來我一直想演一些『曳』的角色，甚至反派都好想做，加上又可以開槍，作為新演員，每個角色機會都應該好好地把握！」

呂爵安（Edan） 盧瀚霆（Anson Lo） 特別演出的姜濤。

釋出海報

配合《盜月者》正式定檔2024年春節假期，電影一系列先導角色海報亦首度曝光，由曾經設計《怒火》等經典電影海報、今年榮獲第十七屆香港藝術發展奬「藝術新秀獎（電影）」的香港青年視覺藝術家曾覓（Quist Tsang） 全力創作，戲中五位演員各有一張獨立海報，背景一致地以圓形為中心圖案，與中文片名中的「月」遙相呼應；英文片名則出現「43」兩個數字密碼，為電影增添一抹神秘色彩，到底「43」與《盜月者》劇情有什麼不可分割的關係？仿如懸案有待進一步抽絲抽繭！
 
細心觀察，可見每張《盜月者》先導海報，暗藏五大主角的背景身分，Anson Lo的一款海報顯示角色與夾萬有關，對白為「只要摸到，我就開到！」，Anson Lo說：「這個角色比較內向，好重家庭觀念，甚至願意為家人冒險，不顧一切去保護他們，（角色）跟我有少少關連，我都比較重視家庭，接觸劇本時有感動到我，會想起平時與屋企人相處！」以Edan為中心的海報則出現手錶零件，配上對白「所有零件都係真，但砌出嚟就可以係假錶一隻。」Edan親自解畫:「這個角色有點小聰明，但正因為這份小聰明，令他陷入好危險狀況，今次與白只、阿聰合作有好多交流，令我更加明白演戲是怎樣一回事，想像戲中所做的事有幾真實，更能夠投進入角色世界！」

張繼聰 白只

張繼聰：挑戰性好大！

一臉冷酷的張繼聰，連帶對白也很cool：「做我哋呢行，唔好對任何嘢產生感情！」，背後畫面則是一個子彈匣，阿聰說：「這個角色與我以往所演的好大分別，比較穩重，有過往負擔，台詞甚少，要用眼神與一個純粹狀態去演繹，我覺得好好玩，挑戰性很大！」白只專屬海報的對白是「換錶之嘛，駛鬼咁驚咩？」，海報出現炸彈計時器，白只剖析：「我的角色做偏門做了好多年，本來覺得沒有前途，已脫離做回正行，因為阿聰找我，半推半就威逼我重出江湖，希望做完這次就退隱；作為舞台劇演員，我好少接觸爆破，這個角色的專長就是爆破，感覺好刺激！」特別演出姜濤專屬海報的背後，是一隻名錶的錶面，對白是「想報仇呀？殺咗佢啦！」，姜濤透露玄機：「好多男生都想扮演一個大佬角色，我也不例外，不單是表面去演一個反派，過去經歷才會導致他去做壞事，所有反派都會覺得自己對才去做，正如我演這個角色，他的所作所為其實好合乎邏輯，全部都與他的成長經歷有關。」

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