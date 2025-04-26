Anson Lo x Edan x Jeremy聯同Candy x Day x Ivy突襲快閃中學 唱期間限定《IGNITED》

昨日MIRROR及COLLAR突襲快閃現身東華三院吳祥川紀念中學與師生見面，活動中他們除了獻唱新舊作品之外，又與同學仔大玩遊戲送School Tour限定簽名小卡，邀請老師及校長上台，實行與眾同樂。

MIRROR的Jeremy（李駿傑）、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安） 及COLLAR的Candy（王家晴）、Day（許軼）及Ivy（蘇雅琳）齊齊現身，校方早在一周前已通知學生將有活動，但同學們全不知道實際到場藝人名單，眼見率先登場的COLLAR師生們興奮不已，COLLAR先以Day新作《Wait A Second》及極具玩味性的最新團歌《Trouble Trouble》打響頭炮，Ivy說：「上次學校表演是全隊，今次以小組形式，有少少失落，個台冇fill得咁滿，但就好有新鮮感。」Day續說：「所以今次我哋期間限定我嘅solo歌《Wait A Second》，好多謝兩位隊友專程去學唱同學跳。」

隨後COLLAR各自選出幾位同學仔到台上大玩「詞語」造句遊戲，有女同學出盡法寶，大舉「三秒女友」的畫冊，希望可以得到超近距離接觸COLLAR的機會，而COLLAR也不停為同學謀福利，大派心心。遊戲過後，COLLAR再為大家送上《SSS》，借歌為同學仔打氣，希望大家如歌名一樣，遇到自我懷疑，困惑時都跟自己打氣，說句「濕濕碎」（《SSS》為濕濕碎碎簡稱）堅定相信自己。

緊接COLLAR師兄MIRROR登場，Anson Lo、Edan與Jeremy的出現馬上掀起高潮，三子先唱跳了《Strawberry Love》，將青春甜蜜氣氛籠罩學校。Anson Lo透露自己以前亦在附近讀書，再次重返舊地，想起不少回憶。唱歌過後，當然不能少得遊戲環節，MIRROR三子親民十足，95Line（Anson Lo及Jeremy）及Edan分為兩小組，大玩「多人合力pose」遊戲，期間Edan更力邀校長上台，三子跟校長及同學分組擺出默契動作，打成一片，台上台下充滿歡樂。

遊戲過後，三子亦分別唱出他們的個人作品，先有Jeremy唱出《唯美本尊》，期間不斷與台下互動，邊唱邊派心，認真寵粉，接著Anson Lo以跳唱歌《Hey Hey OK!》炒熱氣氛，台下師生也跟從Anson Lo擺出「Hey Hey OK」動作，將氣氛推向高峰，而Edan就為大家送上《E先生連續不幸事件》，又和台下師生自拍。

三子各自solo後，作為師兄的MIRROR再度邀請COLLAR出場一齊唱出《IGNITED》，COLLAR更學了經典「焫着」手勢，最後與全場大合照，快閃活動在師生們依依不捨下宣布圓滿結束。COLLAR Candy好開心有機會同師兄合作，說：「同MIRROR嘅師兄們成日都會同場，但好少合作，COLLAR亦好少好似師兄，有咁開心嘅歌曲，所以今日合作好期待。」

事後，眾人表示再次回到校園勾起不少回憶，重返學校也有青春感覺，很開心同學們十分享受他們的演出，希望借今次機會為老師，同學們打打氣。MIRROR、ERROR、COLLAR及ROVER將會繼續展開音樂巡唱，參與更多校園活動，而每站結束，會有主題歌單在音樂平台讓學生們重溫回味。