Anson Lo29歲生日哭了！盧瀚霆與逾2千神徒慶祝被家書感動落淚

今日是MIRROR的盧瀚霆(Anson Lo)的29歲生日。今年繼續有全港市民免費乘搭天星小輪，尖沙咀碼頭亦變成教主碼頭，有多個大型廣告位置供神徒打卡。另有二千多位神徒到酒店跟Anson Lo舉行生日派對。
家姐家書搞喊教主
Anson Lo入場時全場尖叫，他笑謂步入會場時感覺像婚禮多過似fans聚會。期間他與近年神徒玩遊戲，被問及如何「稱呼」另一半時，台下神徒大叫「BB豬」，寵粉的Anson即席向神徒示愛：「BB豬！」。來自世界各地神徒拍片向教主賀壽，而Anson Lo父母及家姐亦親手寫「家書」，當家姐提及兒時往事時，搞到Anson Lo「眼濕濕」。
他說︰「點解我咁感動，因為成件事好有愛，因為家姐係一個內斂嘅人，佢好少咁講呢啲事，我睇完諗翻起以前細個嘅時候，同佢打打鬧鬧嘅回憶，我記得家姐細個好怕鬼，要捉埋我去壯膽。早排同家人食飯都交代健康，家姐佢喊咗成晚但又唔知可以做咩，真係好錫我。」他亦向神徒表達心底話，多謝大家嘅支持：「因為我全靠你地嘅支持，先捱到今日！即使出面好多人誤解我，你地嘅留言成為我嘅鼓勵。」
蛋糕有《My Life》造型翅膀
會上他與神徒大合唱《不可愛教主》，而見到生日蛋糕有《My Life》造型翅膀，他表現非常興奮，笑言想帶回家中。而生日會尾聲時，Anson Lo逐一向神徒派「手幅」，歌迷近距離向偶像送上生日祝福。
跟家人難得深入剖白
活動完結後Anson Lo接受訪問，他表示見到家人真情流露好感動，覺得他們好大勇氣寫這封家書。他初時以為是自己寫的家書讓大家看一次，但沒想到是父母及家姐的家書，坦言很久沒有跟他們這麼深入的剖白，又指家書讓他憶起很多童年回憶。
他說︰「知道佢哋每日都好擔心我、Care我，所以好感動。今年生日願望係想神徒同家人都身體健康，因為大個咗知道健康嘅重要。今晚會同家人過一齊砌蛋糕。其實係邊過都好，都好似同神徒一齊過咁。即將由2字轉3字，覺得唔會太大分別，隨時間過去會成熟啲，神徒都話冇咗以前嘅嘻嘻哈哈，可能係人大咗會沉穩咗、成熟咗。」