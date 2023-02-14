ANSONBEAN孖阿冰拍MV 邀舒文Wyman炮製情人節冧歌

ANSONBEAN出道以來的曲風均是題材較為沉重的HipHop類型，包括《RISE》、《OMG》以及《LOVE / PAIN》，趁住今年情人節，ANSONBEAN滿足粉絲推出冧爆情歌《聰明豆》，親自填寫Rap詞，邀來電影《1人婚禮》主角、「小薯茄」的阿冰擔任MV女主角，組成「豆冰CP」在MV中耍花槍。

原定聖誕推出 ANSONBEAN透露，《聰明豆》原定是去年聖誕節推出，結果今年情人節才告面世，他說：「今次新歌邀請舒老闆（舒文）幫我度身訂造一首情歌，佢係一個好嚴厲嘅監製，教識咗我好多嘢，原本首歌係聖誕節推出，但我哋想再做好啲，不斷改進，最終變成我2023年第一首派台歌，多謝舒老闆幫手邀請Wyman填詞，我好開心。」《聰明豆》班底強勁，據知錄歌時，舒文轉傳Wyman的WhatsApp錄音給ANSONBEAN，幫助他更了解和投入歌詞內容，ANSONBEAN說：「當時段錄音係話，『呀！呢條女好煩呀！究竟佢諗緊咩？』，佢想我表達嘅感覺唔係好慘、唔開心，而係好似跟朋友吐苦水，遇到一個對自己若即若離嘅女仔，希望可以好似歌名咁，食粒聰明豆，解決到呢個煩惱。」