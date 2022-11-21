ANSONBEAN巴士應援慶祝生日 感恩豆粉支持領悟人生

明天是ANSONBEAN(陳毅燊)的22歲生日，一班豆粉(ANSONBEAN粉絲暱稱)為壽星仔慶生，秘密替偶像準備連串慶祝活動，當中包括買下巴士應援廣告，該ANSONBEAN生日應援巴士今日起行駛，車身貼上其肖像，而一班Fans更聯同ANSONBEAN經理人製造驚喜，當天假裝為他安排做訪問，當去到中環碼頭，行至巴士旁邊，被問到：「巴士上嗰個人咁似你？」ANSONBEAN轉頭一看才見到自己的應援巴士，令他頓時目瞪口呆，近乎一分鐘呆站着說不出話，之後一班豆粉便捧着「猩猩」造型蛋糕出來，寓意偶像精力充沛、活力十足！之後ANSONBEAN逐一跟豆粉合照、談天，他更在車身簽名，度過了愉快又驚喜的生日！

ANSONBEAN對於獲豆粉以應援巴士慶祝，他笑說：「因為冇乜預計過呢件事會發生，所以表現得比較呆滯，因為我正在準備緊表演嘅工作，個人係好緊張同死板，而我嚟緊嘅行程中都冇乜好生動嘅事情發生，所以突然見到呢件咁生動嘅事，係好震驚嘅！」由於ANSONBEAN過往的生日也會遇上不快事，令他有「生日恐懼」，並覺沒有甚麼值得慶祝，但今個生日卻令他頓悟人生，還感動說：「我一向都覺得生日係好悲傷嘅，但係今日咁大份禮物，真係令我好感動，多謝豆粉去籌備呢份生日禮物。我覺得生日係將除咗喺年齡加咗一個數字，仲會令到個人『重』咗，一到生日就會有壓力同負擔，但今日發現生日都有佢嘅樂趣！多謝豆粉陪我一齊行呢條表演嘅路，有時我都會有迷失，但一諗起豆粉嘅支持同愛，我就會有動力，我應承大家，我會繼續逼迫自己，做多啲好嘅作品畀大家。」ANSONBEAN感恩過去一年擁有的機會，定下目標望來年會繼續進步！