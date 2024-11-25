ANSONBEAN張天穎情侶檔搵銀 拍拖首個聖誕已經計劃要點過

ANSONBEAN 陳毅燊和Beanies的張天穎以情侶檔身份甜蜜現身商場活動。

在外國讀書的Jaime指一向喜歡充滿節日氣氛的聖誕節︰「細細個開始就已經好鍾意聖誕節！呢個節日一直都帶到俾我好浪漫好甜蜜嘅感覺，周圍都會充滿住好靚嘅聖誕裝飾，特別係聖誕樹。今次商場嘅裝置周圍都有大大小小、唔同造型嘅聖誕樹，再配搭埋呢個咁夢幻嘅旋轉木馬，大家都記得去影吓相感受吓，許個聖誕願望。」

ANSONBEAN 陳毅燊和Beanies的張天穎（Jaime）以情侶檔身份甜蜜現身商場活動，二人拍攝時亦難掩開心笑容，把握機會寓工作於娛樂，鏡頭前後均十分甜蜜。

ANSONBEAN聽到後表示十分同意：「頭先都己經同佢（Jaime）驚嘆咗好多次，真係未見過商場有旋轉木馬，聖誕過嚟影相打卡真係啱晒！仲有人生四格照相館，可以留低同另一半或者朋友嘅珍貴回憶，希望大家可以一齊支持吓！」二人續指十分高興能獲邀參與活動：「呢段時間大家都忙，所以好開心今次商場邀請一齊出席活動，都叫做一齊提早迎接聖誕節！」

被問到是否有計劃如何度過聖誕佳節，Jaime就指為自己安排了「重要任務」：「就係斷捨離！每近年尾就好想留喺屋企，最好嘅活動就係執屋！同埋都想多啲時間陪屋企人、見吓外國返嚟嘅朋友。」ANSONBEAN就指自己未有特別計劃，但就會趁放假捉埋Jaime來商場睇戲二人世界。

男方亦首度透露來年的工作計劃：「除咗固定嘅音樂工作，同時間嚟緊下年年頭會有部喜劇（集）播出街，同埋之前拍嘅動作戲都會即將喺下年上映，所以過咗2024年都會有好多刺激嘢發生，大家可以期待吓！」

至於身為人氣唱作女團Beanies一份子的Jaime除了團隊工作，亦積極活躍於個人發展，最近推出全新音樂作品《唯獨我是不可取替》的她就希望大家可以多多支持：「由搵靈感、創作到推出已經用咗好長時間，嚟緊都會同朋友合作出一首聖誕歌，希望大家鍾意。」