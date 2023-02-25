ANSONBEAN快閃尖沙咀 終恨到獲豆粉送巴士燈箱應援廣告

陳毅燊（ANSONBEAN）近日推出新歌《聰明豆》，在各大平台上架後大獲好評。一班豆粉為慶祝偶像新歌成績理想，花盡心思想出不同的應援行動，最近他們更在尖沙咀彌敦道購下巴士站燈箱祝賀。



昨天，數十名豆粉相約到尖沙咀燈箱前打卡，ANSONBEAN得悉粉絲們的心意，於是特意抽空到場快閃見面，他更準備了大量聰明豆送給豆粉，給大家一個驚喜。豆粉見到偶像均表現興奮，女豆粉們更向ANSONBEAN示愛說「我愛你」，她們更說出不同的「土味情話」，害羞的ANSONBEAN聽後亦難以招架，非常搞笑，笑說：「都好呀！土味情話我都諗唔到咁樣講，佢哋每一次都好有準備，令到我幾refreshing，哈哈。」其實ANSONBEAN一直都希望擁有這樣一個屬於自己的廣告燈箱，今次豆粉們實現了他的夢想，他感動說：「自己一直都想擁有一個，今次係我嘅一個里程碑，好多謝大家喜歡同支持《聰明豆》，見到佢哋好想逐一望吓佢哋（豆粉）嘅樣。」為答謝大家，ANSONBEAN承諾說：「今次新歌反應好好，今日都認識到新豆粉，我會努力做好之後嘅每一個工作，唔會令大家失望，好快就會有新嘅作品見大家，希望大家都會鍾意。」