ANSONBEAN扮完天才泳手 拍新歌MV搵大隻仔做替身

ANSONBEAN在電視劇《I SWIM》尾二一集終於登場，飾演天才泳手，而在新歌《OMG（on my grind)》的MV中，他亦與水有緣，其中一幕被「自己」硬推個頭落水，在水中對咀唱歌，一take完成，贏得全場掌聲。

新歌《OMG（on my grind)》的MV已經新鮮出爐，今次ANSONBEAN親自填rap詞訴心聲，他說：「就算平時幾外向嘅人，都會有疲倦或者唔想見人嘅時候，呢首歌就係講呢個心情。」他表示今次參與度最多：「之前嘅歌同其他人一齊創作，但今次《OMG》由零開始寫，大部份rap詞由我寫，好開心有新嘗試。」他表示這份詞在今年初寫，疫情嚴重，每天在家寫詞，他說：「雖然有時只係寫到幾句，用唔到，但不停寫不停寫，會寫成一首作品。」每個人都有和自己獨處的方式，ANSONBEAN自小有寫日記的習慣，藉此與自己傾偈，抒發情緒。他說：「以前只會寫日記，去年開始多咗搵朋友傾偈， 最近我學識將感覺寫成歌詞，今次寫最多。呢個係好好發洩方法，以前唔開心會逃避，有時打機，有時狂食嘢。但原來對事情好深感受時，可以寫落啲歌詞度，用文字抒發，寫詞成為我嘅新興趣。」這次MV有多個場景，ANSONBEAN特別喜歡洗手間場景。為配合歌詞提及他要面對內在的自己，導演團隊搭建了一個洗手間和一面假的鏡子，讓他與替身上演面對面照鏡的戲。 而另一幕ANSONBEAN被替身飾演的「自己」，硬將頭推入洗手盆的水中，一邊掙扎一邊唱歌。雖然聽不到音樂聲，但他仍一字不漏地完成對唱，上水一刻全場掌聲讚揚他表現完美，而ANSONBEAN看重播時亦表示非常滿意。

未埋位前，ANSONBEAN與替身都穿着白色背心，胸肌和手瓜脹卜卜，非常吸睛。直至埋位拍攝前 一刻，ANSONBEAN仍在努力谷肌，一時掌上壓，一時引體上升。他說：「今次飾演我替身嘅演員，好大隻，佢本身亦係一名兼職健身教練，所以即場指導我谷大啲肌肉。因為佢真係好大隻，我要谷大隻啲似返佢嘅身形。」