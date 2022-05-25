ANSONBEAN拍MV變大隻仔挑戰不可能 狂跳26小時攰到跪地

21歲的ANSONBEAN（陳毅燊）參加《全民造星III》贏得季軍正式入行，最近他為拍新歌《RISE》的MV連踩26小時，由日出開始熱身運動、體能訓揀、器械操肌、打拳、武術、九節鞭，至第二天日出時開始拍跳舞部份，精力旺盛的ANSONBEAN都要投降，當導演嗌cut收工，他即攰到跪地上，雖然體力透支，但他非常滿意：「呢首歌就係要挑戰不可能！」

提早起身去水腫

ANSONBEAN今次MV的故事交代他為友報仇，苦練武術，潛入敵方將壞人打到落花流水，鏡頭前結實肌肉，身手敏捷，鏡頭外他操練了很長時間，ANSONBEAN說：「呢首歌《RISE》歌詞講『挑戰不可能』，我細個有學武術，亦好鍾意睇動作片，所以我想將武術加入MV，其實我自問未完全ready ，諗住練多啲到暑假先拍，不過就係想『挑戰不可能』無人會知幾時係完全ready，唔好諗咁多，將呢刻真實呈現畀大家睇。」今次拍攝原本於早上7時開工，ANSONBEAN提早起床在家裏做運動熱身兼去水腫，他說：「諗住上鏡靚仔啲，喺屋企早啲起身做workout去水腫，點知去到拍攝現場要影我操練，拍咗四個鐘，到下午我開始暈陀陀，狀態比較差，我趁轉景布置時瞓咗一陣。」急叉半小時後回復狀態，不過最令他醒神是吊威也，他說：「本來個人渾渾噩噩，但吊威也一戚住條底褲位，嘩，醒晒！」全日體能挑戰後，他笑言由早上大隻仔，收工時已變成細隻仔。