ANSONBEAN拖5位靚女食麵 蔡穎恩初見連家穎一拍即合

ANSONBEAN（陳毅燊）、劉沛蘅（Hillary）、何嘉莉（Lillian）、林熙彤（Hazel）、蔡穎恩（Evelyn）以及小師妹、女團Me&成員連家穎（Vian）等，昨日（18日）到銅鑼灣出席新店開張。老闆林建岳博士親自到場主持儀式，更向他們派利是，喜氣洋洋。第一次參加開張剪綵的Hillary、Hazel、Vian和ANSONBEAN，表示新鮮有趣。

ANSONBEAN與5位美女共進午餐，除了為她們點餐，還親手替她們撈好拌麵，盡顯紳士風度。化身「美食擔當」的ANSONBEAN先選三款希慎分店期間限定米芝蓮星級餐單，然後再點招牌主食。至於五位美女，雖然身材嬌小，但個個都是美食專家，她們待ANSONBEAN點完餐後，再追加多款小食，非常有胃口。