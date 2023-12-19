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娛樂
2023-12-19 23:02:37

ANSONBEAN拖5位靚女食麵 蔡穎恩初見連家穎一拍即合

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ANSONBEAN與5位美女一齊到麵店主持開張儀式。

ANSONBEAN（陳毅燊）、劉沛蘅（Hillary）、何嘉莉（Lillian）、林熙彤（Hazel）、蔡穎恩（Evelyn）以及小師妹、女團Me&成員連家穎（Vian）等，昨日（18日）到銅鑼灣出席新店開張。老闆林建岳博士親自到場主持儀式，更向他們派利是，喜氣洋洋。第一次參加開張剪綵的HillaryHazelVianANSONBEAN，表示新鮮有趣。

ANSONBEAN與5位美女共進午餐，除了為她們點餐，還親手替她們撈好拌麵，盡顯紳士風度。化身「美食擔當」的ANSONBEAN先選三款希慎分店期間限定米芝蓮星級餐單，然後再點招牌主食。至於五位美女，雖然身材嬌小，但個個都是美食專家，她們待ANSONBEAN點完餐後，再追加多款小食，非常有胃口。

期間見Evelyn全程帶住小師妹Vian，感情很好，原來昨日她們才第一次見面。Evelyn還學VianMe&打招呼方式自我介紹，非常搞笑。Vian說：「我今日好緊張，因為係我人生第一次剪綵，剛才攞住個綵球唔知點剪落去！」

Evelyn表示與Vian相逢恨晚，她說：「我之前睇Vian嘅跳舞片，覺得佢好可愛，青春無敵。一直好想見佢真人，睇吓佢個頭係咪咁細，果然，而且佢身形比例令人羨慕。傾偈後發現我哋志趣相投，原來我哋食嘢嘅口味一致，相逢恨晚。」Vian笑說：「我哋可以約埋一齊食飯，其中一個叫嘢食就得，唔使問對方啱唔啱食。」Evelyn說：「好鍾意同Vian呢類咁有熱誠嘅年輕人一齊玩，感受青春氣息，歡迎加入我哋公司呢個大家庭。」

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冬至和聖誕節即將來臨，經常IG分享高質素「家常便飯」的Hillary當然在家過節，聖誕節亦會食火雞應節。HazelLillian表示會與家人食火鍋和盤菜，而ANSONBEAN透露與家人做冬後，聖誕節約朋友開Party

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