ANSONBEAN拜師習武 下一步挑戰做武打演員

陳毅燊（ANSONBEAN）參加《全民造星III》贏得季軍後殺入樂壇，還與「試當真」女神吳家忻（Kayan9896）為Viu Original首部本地原創劇《她和她的戀愛小動作》擔正做主角，機會接踵而來。

ANSONBEAN早前為新歌《RISE》拍MV連踩26小時，今次挑戰不可能的概念創作，MV中他進行地獄式訓練為替好友復仇，拍攝時他不但展露健碩身材，更親身上陣，武打場面讓人讚嘆。除了健身、跳舞與極限運動，ANSONBEAN對武術也感興趣，最近他找來了著名電影動作指導、憑《一秒拳王》入圍本屆香港電影金像獎頒獎典禮「最佳動作設計」的梁博恩親授武術，特訓一個月已能掌握到九節鞭、武士刀等武器的運用，令ANSONBEAN滿足「打交癮」，他笑說：「我小二時曾經學習武術，學咗三年就停咗，今次因為自己嘅新歌，再次投入武術練習，我好鍾意呢個運動，真係越打越有癮，我會繼續學習，每日都盡量抽時間練功，希望可以做到真正嘅武術高手！當然嚟緊都希望多啲參與功夫電視劇或者電影拍攝，我好有信心㗎！」梁博恩師傅都大讚ANSONBEAN，認為他有望成為新一代武打明星，他說：「佢跟我學差唔多一個月，本身主要係為咗MV，開頭只係學啲基本功，因為MV裏面有啲幾有趣嘅元素，所以我見議佢玩武士刀，佢領悟力好高，而且好勤力，自己會不停咁練習，到一個月左右已經揮得好靚，無論同武師夾位、體能、動作、甚至係記招式，佢都好快掌握到；另外佢有用到九節鞭，其實軟兵器好難練，打得唔好會傷到自己，見佢真係不停咁練，到拍攝時已經做得好好！」ANSONBEAN獲讚好有天賦，在現今欠缺武打明星的香港娛圈中，ANSONBEAN被梁博恩師傅睇好是武打明星新血。