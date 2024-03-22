ANSONBEAN提起女友即面紅 回母校拍新歌MV險拉傷Cloud雲浩影

ANSONBEAN最近推出新歌《IMPATIENT》，有份參與作曲填詞的他希望藉着歌曲，籲大家放下不必要的規則和包袱。他重返母校聖士提反書院拍攝MV，並邀得雲浩影(Cloud)擔任女主角。當被問到為何不邀請女友張天穎(Jaime)參演時，ANSONBEAN頓時怕醜面紅，非常搞笑。

MV故事講述飾演綁匪的ANSONBEAN與同伴們衝入博物館搶劫寶物，期間遇上導賞員Cloud，更被對方深深吸引，他最終決定放棄寶物並奪走Cloud。ANSONBEAN說：「我搵Cloud做女主角係因為我要一個靚，有仙氣嘅女仔，所以佢係Perfect。」Cloud問道：「做咩唔搵女朋友嘅？」ANSONBEAN不懂反應呆了數秒，Cloud追問：「公開但低調？」他面紅紅害羞地笑說：「低調，係囉，低調。」