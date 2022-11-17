ANSONBEAN新歌做殺手 靠打機同女主角混熟

ANSONBEAN（陳毅燊）在新歌《LOVE / PAIN》的MV中飾演一名殺手，與年輕女演員郭爾君（Alma）上演一場穿梭於幻想與現實的浪漫愛情故事。二人初次見面便有不少親暱動作，原本是靠Alma主動，她說：「一嚟到見佢咁害羞，所以我主動問佢打唔打機，果然就奏效，混熟後很快就進入狀態。」

除了打機，ANSONBEAN臉上一粒小小的暗瘡亦為二人破冰，他說：「因為我眼眉附近有粒小暗瘡，為咗唔想畀佢搶Fo（焦點）用頭髮遮住，Alma笑我欲蓋彌彰，大家傾吓講吓就無咁尷尬。」問ANSONBEAN拍甜蜜場面，有沒有心動？他笑說：「我有啲淆底！」