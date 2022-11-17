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娛樂
2022-11-17 16:31:06

ANSONBEAN新歌做殺手 靠打機同女主角混熟

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ANSONBEAN新歌請來郭爾君做女主角。

ANSONBEAN新歌請來郭爾君做女主角。

ANSONBEAN（陳毅燊）在新歌《LOVE / PAIN》的MV中飾演一名殺手，與年輕女演員郭爾君（Alma上演一場穿梭於幻想與現實的浪漫愛情故事二人初次見面便有不少親暱動作，原本是靠Alma主動，她說：「一嚟到見佢咁害羞，所以我主動問佢打唔打機，果然就奏效，混熟後很快就進入狀態。」

除了打機，ANSONBEAN臉上一粒小小的暗瘡亦為二人破冰，他說：「因為我眼眉附近有粒小暗瘡，為咗唔想畀佢搶Fo（焦點）用頭髮遮住，Alma笑我欲蓋彌彰，大家傾吓講吓就無咁尷尬。」ANSONBEAN拍甜蜜場面，有沒有心動？他笑說：「我有啲淆底！

ANSONBEAN與郭爾君都熱愛打機。

ANSONBEAN與郭爾君都熱愛打機。

愛與痛係共存？

今次新歌《LOVE / PAINMV中，ANSONBEAN飾演一名殺手，他在現實中救了一名少女並發展感情，卻不斷幻想自己殺死她，穿梭在現實與幻想、愛與恨之間，而拍攝和剪接手法亦非常大膽創新，MV播出後掀起Fans討論。

ANSONBEAN說：「首歌就係講愛與痛係共存，當你鍾意一樣嘢，或者想達到某個目標時，一定有犧牲、痛苦或者挫敗感，無論愛情或者追夢都一樣，例如好想拍戲拍得好，或者演到某個水準，咁就要犧牲去玩或者同朋友家人相聚嘅時間，只要夠愛就會願意承受帶嚟嘅痛。」他遇到這個令他願意犧牲的愛情嗎？他說：「未遇到呢個人。其實Love and Pain套用任何事，想要靚身形去做GYM就要犧牲美食，要勤力工作就犧牲打機嘅時間，總之兩者係相對嘅。」

ANSONBEAN撞埋支鎗度，令他的頭部腫了起來。

ANSONBEAN撞埋支鎗度，令他的頭部腫了起來。

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