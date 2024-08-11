ANSONBEAN湊Deadpool熱 自資5位數化身「狼人」同友人街頭激鬥

ANSONBEAN自資5位數拍攝數條短片，，與武術指導Ace 化身的「Deadpool」互相鬥法。

美國Marvel超級英雄電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）自上映以來大獲好評，全球票房已逼近10億美元大關，認真勢不可擋！這股Deadpool熱更觸發了ANSONBEAN的神經，在電影未上畫時已埋手籌劃港版「死侍與狼人武打篇」短片。

短片內容融合中國武術格鬥，ANSONBEAN化身「狼人」，與武術指導Ace 化身的「Deadpool」互相鬥法，短片共有3集，真功夫加上後期CG特效、找來《填詞L》視覺特效總監梁仲文操刀特效製作、攝影師Quinton拍攝，播映後吸引數百萬觀眾瀏覽，連美國舞蹈家Fik-Shun Stegall、Jean Robert Toussaint與Jennings Brower等網絡名人也留言大讚「Awesome」，非常厲害！