ANSONBEAN爆肌拍新歌MV 現場變流動健身室

《ONE DANCE》是ANSONBEAN與女友Jaime聯手作曲、陳詠謙填詞、TonYnoT編曲及周錫漢監製。「呢首歌紀錄我成長過程，其實我好多時候都好困惑、好迷失，唔知點樣對待音樂、fans、屋企人、身邊人，因為好多嘢都係好新嘅經歷，唔係好識處理。」ANSONBEAN希望找到方法做得更好，新歌就似是在道歉，他說：「希望大家可以原諒我、俾機會我，去接受一個新嘅我！」

《ONE DANCE》MV中出現他過往MV片段，他就以長矛擊破，赤膊上陣，寓如赤裸地展示個人感受：「唔係因為要拍MV、出碟、有project先至去做健身，其實更早之前，我就好想今年要練好身材，盡量食好啲、操練多啲。而為咗呢個MV，兩星期前認真地戒食澱粉質，五日前開始控制水份吸收。無水飲真係好痛苦，所以要珍惜食水！」

除了一身爆肌，ANSONBEAN在妝容上亦花了小心思：「由於今次唱片主題是『火』，MV導演William想呼應返，所以要有『曬燶咗』效果，面紅紅和雀斑。另外邀請咗Masa做Movement Director，除咗跳舞，仲根據歌詞微調動作。希望每件事都再做好啲啲，多謝台前幕後一齊砌靚個MV。」