ANSONBEAN相隔3年再辦生日歌迷聚會 破例為豆粉嘟咀賣萌

今日是ANSONBEAN的24歲生日，日前豆粉（他的歌迷暱稱）為他在舉辦生日會，相隔三年再辦歌迷聚會，父母和弟弟都來參加，媽咪更徇眾要求吻賀壽星仔，非常溫馨。ANSONBEAN除了特別選唱豆粉專屬歌曲，更破例擺可愛甫士合照。

ANSONBEAN選唱了早前寰亞School Tour表演的《RISE》，他表示因為豆粉未能到場欣賞，生日會特別重演，尤其拋咪高峰動作，全場尖叫！之後演唱《GET WILD》和《ONE DANCE》，而壓軸表演《you made my day》，他表示這首歌是特別為豆粉創作，跟他的其他作品風格很大分別，所以不會公開表演，是豆粉專屬。

寵粉的ANSONBEAN不只是有豆粉專屬歌曲，還有驚喜。玩遊戲時，歌迷分組跳舞比賽，勝出組可與他合照，而且是由豆粉決定他擺甫士，性格內斂的他，竟然為了豆粉破例擺貓耳朵和嘟嘴撒嬌甫士，氹得全場尖叫拍掌。大合唱生日歌、許願和收禮物後，ANSONBEAN對豆粉深情對話，表示雖然不活躍於社交平台，感謝豆粉仍不離不棄，他很感動，並承諾繼續努力，希望得到更多認同，不辜負豆粉的愛戴。

ANSONBEAN表示因為工作，三年沒有辦歌迷聚會，他希望將來有更多機會與豆粉見面。他說：「剛才收到好多豆粉生日禮物，我返屋企會慢慢拆和睇大家嘅信，而佢哋入場嘅時候寫咗一啲心意，整咗本紀念冊，我即場讀出嚟，真係好開心，感受到大家對我嘅愛。」席上他跟豆粉訴心聲，表示曾經因腳傷情緒陷低潮，現在已重新振作。他說：「有段時間準備咗啲作品，例如想拍武術、跳舞片，因為腳傷拍唔到。不過我腳傷啫，仲可以唱歌、寫rap，可以做好多嘢。我亦知道自己喺IG失蹤咗一段時間，多謝豆粉留低和陪伴，我會繼續努力。」