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娛樂
2023-11-29 14:00:19

ANSONBEAN聖誕慈善義賣送暖 閉關練功圓武打夢

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ANSONBEAN於中環置地廣場擔任一日快閃店長。

ANSONBEAN於中環置地廣場擔任一日快閃店長。

陳毅燊（ANSONBEAN）連續第三年獲邀出席Make a Wish「分享願望的喜樂」聖誕慈善義賣籌款活動，日前於中環置地廣場擔任一日快閃店長，聖誕前夕適逢是ANSONBEAN23歲生日，這天他份外落力，為慈善義賣盡一分力！受到偶像的號召，活動當日豆粉們再度齊集，有豆粉更捐出50隻熊公仔與100個沐浴球義賣，當作送偶像的生日禮物，ANSONBEAN得悉後也被豆粉的善心感動，他說：「見到豆粉咁有心，我都好感動，每年嘅呢個活動就好似變咗一個傳統，可以做善事又可以同大家見面，幾開心㗎！好開心我能夠集合更多人嘅力量為重病兒童籌款，分享喜悅俾我哋嘅願望童，成就更多願望成真。」

ANSONBEAN今年花了很多時間「閉關」參與電影與電視劇拍攝，甚少機會跟豆粉們見面，這天他們難得碰面，活動後ANSONBEAN逐一跟豆粉簽名合照，有求必應，他說：「今年生日前啱啱有兩個騷表演，有得做自己鍾意做嘅嘢去慶祝，之前生日會因為太得閒而唔開心，我就當今年嘅表演工作係大家順便幫我搞咗個生日會，希望未來每一年生日都可以喺工作中度過。」今年ANSONBEAN拍畢一套喜劇，早前也完成了一部電競題材的勵志電影《觸電》，一嘗功夫演員的滋味，他笑說：「今年參與武打嘅工作比較多，先係《廢J》，係我第一個有打元素嘅作品，年中就有呢套，希望嚟緊都keep住有更加多，我發現自己對武打嘅工作會特別享受同投入，感受到成個團隊一齊去博，好熱血呀！我好鍾意呢種工作模式。」

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目前ANSONBEAN正積極籌備新歌，而自己更開始參與填詞創作，他說：「喺上音樂堂時MastaMic有教，加上同啲音樂人朋友交流，發現音樂係可以慢慢雕琢得更加好。目前我作咗兩首歌，雖然未必出街，但係我好開心自己寫多咗作品，夠膽去寫吓啲旋律，嚟緊希望可以有自己創作嘅作品同大家見面。」

ANSONBEAN於中環置地廣場擔任一日快閃店長。 ANSONBEAN於中環置地廣場擔任一日快閃店長。 ANSONBEAN於中環置地廣場擔任一日快閃店長。 有豆粉捐出禮物義賣，ANSONBEAN得悉後也被豆粉的善心感動。 有豆粉捐出禮物義賣，ANSONBEAN得悉後也被豆粉的善心感動。
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