ANSONBEAN處男大碟面世 狂谷肌仿原始人進食法打造完美Body

ANSONBEAN最近推出首張個人專輯《ONE DANCE》，唱片封面以熊熊烈火為背景，寓意着蛻變成長。他說：「一個人由好內向、唔夠膽嘗試，去到Get Wild，就好似火咁不斷燒，最終搵到平衡同埋真正嘅自己。」

他亦引用書本《The Tipping Point》中，星星之火可以燎原的主旨比喻成長階段，他說：「由一個好細嘅Spark（火花）開始，一路燃燒。好似Phoenix（鳳凰）咁，舊嘅嘢燒完變成一個新嘅自己，迎接下一步嘅我。呢張Album用咗Interlude（插曲）同埋一啲聲效將呢個故事帶畀大家，多謝SILVERSTRIKE。」