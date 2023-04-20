ANSONBEAN邀AKIKO合作新歌 Kayan9896自爆拍MV飲酒壯膽

陳毅燊（ANSONBEAN）最新派台歌《GET WILD》，以飲酒、夜蒲作為題材，請來在港劇《#她和她的戀愛小動作》中合作過的吳家忻（Kayan9896）合作，還有本地知名Rapper界紅人AKIKO，三位一體組成音樂上的嶄新拍檔。
AKIKO：錄完音飲酒慶祝
ANSONBEAN透露：「最初同監製銀爺（SILVERSTRIKE）諗新歌嘅時候，發現一啲好club beat嘅曲，不如我哋都試吓類似嘅曲風，搵邊個寫好呢？最終決定搵AKIKO幫手，因為佢寫嘅歌好感性，又聽到個人好high，後來去《UNIK ASIA Festival》表演搵埋Kayan一齊玩，發覺原來我哋三個人都好夾，結果就創造咗呢隻歌。」有曲同享，問到會否配合歌詞內容，飲番兩杯才走進錄音室錄歌？ANSONBEAN和AKIKO齊齊耍手擰頭。ANSONBEAN自爆試過飲少少酒去錄音，發現飲酒令喉嚨收緊，喉嚨乾導致難以唱出水準。而AKIKO表示身為Rapper太多歌詞要記，怕飲酒太放鬆會忘記歌詞，反而錄完音才去飲酒慶祝。
Kayan：靠酒精開聲壯膽
相反，Kayan9896直言要靠酒精開聲兼壯膽，她說：「我會飲一杯紅酒幫助開聲，之前有朋友教我咁做，同埋頭先拍MV，一埋位就要跳舞，因為未熟習環境，所以都飲咗一杯酒先埋位，幫手壯吓膽，今日應該陸續有嚟，哈哈！」Kayan9896不單只有話直說，即使要她在《GET WILD》唱較為敏感的歌詞，一樣無問題，她笑笑說：「都唔係好敏感啫，大家去party會點樣玩，就點樣唱囉！」對於酒後做過最瘋狂的事，Kayan9896坦言小心，不會與陌生人飲酒，只會在相熟朋友陪伴下飲醉。至於兩位男士，就有過最不堪回首的經驗，AKIKO說：「有次慶功飲到好醉，坐的士返屋企途中，忍唔住叫司機放低我，我喺條街足足瞓咗一個鐘，感受到咩叫天旋地轉，自此我以後唔敢飲咁多。」旁邊的ANSONBEAN就話：「試過同朋友去卡拉OK，我飲醉嘔咗落我朋友對鞋同袋。點樣返屋企？唔記得，因為『斷咗片』。」今次《GET WILD》的MV主要在中環一間酒吧內拍攝，為配合歌詞內容，導演安排了大班年輕人與三位主角一起狂歡飲酒跳舞，ANSONBEAN到場後再碌人情卡，親自急召更多朋友到場飾演酒客，一同進入歌詞中party世界跳餐飽。