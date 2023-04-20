ANSONBEAN邀AKIKO合作新歌 Kayan9896自爆拍MV飲酒壯膽

陳毅燊（ANSONBEAN）最新派台歌《GET WILD》，以飲酒、夜蒲作為題材，請來在港劇《#她和她的戀愛小動作》中合作過的吳家忻（Kayan9896）合作，還有本地知名Rapper界紅人AKIKO，三位一體組成音樂上的嶄新拍檔。

AKIKO： 錄完音飲酒慶祝

ANSONBEAN透露：「最初同監製銀爺（SILVERSTRIKE）諗新歌嘅時候，發現一啲好club beat嘅曲，不如我哋都試吓類似嘅曲風，搵邊個寫好呢？最終決定搵AKIKO幫手，因為佢寫嘅歌好感性，又聽到個人好high，後來去《UNIK ASIA Festival》表演搵埋Kayan一齊玩，發覺原來我哋三個人都好夾，結果就創造咗呢隻歌。」有曲同享，問到會否配合歌詞內容，飲番兩杯才走進錄音室錄歌？ANSONBEAN和AKIKO齊齊耍手擰頭。ANSONBEAN自爆試過飲少少酒去錄音，發現飲酒令喉嚨收緊，喉嚨乾導致難以唱出水準。而AKIKO表示身為Rapper太多歌詞要記，怕飲酒太放鬆會忘記歌詞，反而錄完音才去飲酒慶祝。