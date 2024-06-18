ANSONBEAN鍾雪瑩默契十足 《填詞L》拍檔赴台開工順便旅行

本土電影《填詞L》主角鍾雪瑩與陳毅燊(ANSONBEAN)再度拍檔，兩人獲廣告商垂青，為信貸公司拍攝全新宣傳片，輕鬆走遍「世界各地」旅遊，穿和服、浸溫泉、碌沙漠、遊夜市，兩人在短片中看似置身世界不同地方，其實是團隊悉心挑選台灣不同的景點，包括台南頂頭額沙漠、武聖夜市、台中的清境農場與溫泉飯店等。ANSONBEAN笑說：「為咗保持神秘，我喺網上分享景點時就扮自己去咗日本、埃及同其他唔同地方，同粉絲開吓玩笑。其實走勻台灣咁多地方係好事嚟嘅，係好難得，不過最辛苦就係坐車嘅過程，今次體會到呢樣嘢，要學識習慣一下。」

這次是ANSONBEAN 入行後首次往外地工作：「平時嘅我唔係太去旅行嘅，今次真係畀咗一次機會我去做嘢之餘都可以去玩吓，工作三日之後留咗兩日喺台北玩吓。其實頭三日工作都幾難忘，喺台灣食吓嘢、浸溫泉、去夜市，又可以摸吓啲羊，就好似去旅行順便拍吓嘢咁，一啲都唔似返緊工。」三天時間內二人要走勻台北、台南與台中拍攝，幸好他們默契十足，拍攝十分順利，ANSONBEAN說：「其實拍《填詞L》時我哋只係合作過兩日，今次就多咗好多時間相處，鍾雪瑩係一個非常專業嘅演員，佢好快就入到狀態，我最欣賞係佢把聲運用得好好，作為一個演員，講嘢講得清晰、令大家聽得更舒服係好重要，我真係要好好向佢學習，希望之後有機會有唔同合作。」