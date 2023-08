ANSONBEAN首度以故事形式創作新歌 積極偷師追逐導演夢

ANSONBEAN全新R&B單曲《CALL ME(Late At Night)》,首次以故事形式表達歌中訊息。

ANSONBEAN(陳毅燊)喜歡嘗試不同曲風,今次全新R&B作品《CALL ME(Late At Night)》,首次以故事形式表達歌中訊息。MV由一個辦公室場景開始,講ANSONBEAN無心工作,腦內只有女主角,期間,他見到書枱上的記事簿,於是靈機一觸,畫了多幅與MV有關連的火柴人漫畫,原來ANSONBEAN自小喜歡表達自己,最初只對畫畫感興趣,長大後發現演戲比畫畫更能表達內心所想,現在他更設下「終極目標」,希望成為一名MV導演,透過創作和影像表達其天馬行空想法。

繼《RISE》、《GET WILD》後,ANSONBEAN再次與SILVERSTRIKE合作,製作出充滿R&B味道的新歌《CALL ME(Late At Night)》,他表示:「今次首歌係講我鍾意咗個女仔,原來佢有男友,但我覺得佢男友對佢唔好,我信我可以對佢更好。呢首歌唔係真人真事,只係我同SILVERSTRIKE一齊創作嘅時候,想造一首抒情歌,要諗一個戲劇化嘅背景,然後我哋揀咗首歌叫《Same Girl》,參考咗裏面嘅概念,兩個男仔傾偈時,發現原來大家鍾意咗同一個女仔。」之前有《you made my day》和《聰明豆》等冧女情歌,ANSONBEAN創作《CALL ME(Late At Night)》時,希望有所不同,於是加入故事元素,著墨在歌詞上舖排,到中段才揭曉他愛上的女孩子原來已有男朋友。