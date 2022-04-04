ANSONBEAN 與 Marf合體拍廣告 師兄妹忽然技癢大曬舞技

同是《全民造星》出身的陳毅燊（ANSONBEAN）與COLLAR 成員邱彥筒（Marf），自出道以來吸金力驚人！最近他們獲邀接拍護膚品廣告，原本二人私底下亦老友鬼鬼，兩師兄妹首次合作一拍即合。現場他們玩自拍、鬥整鬼臉，還自創舞蹈動作送彩蛋，非常歡樂。

ANSONBEAN坦言對護膚非常講究，更自有一套非常有系統的「偷懶」秘方，他說：「其實我細個都唔注重護膚，去到中學時，發現自己長暗瘡，就走去問媽咪，開始面部清潔，到參加《造星》入行後，就開始由簡單到嚴格嘅護膚程序，慎防自己懶唔去用，我會將佢哋順序排好放喺鏡前面、，而一星期七日嘅mask亦會排列喺另一位置，啱晒我呢啲懶人。」

其實ANSONBEAN與Marf入行前已經認識，三年前曾屬同一間舞團「Unikcrew」，亦同是外籍跳舞老師Jervin的學生，出於同門，早已熟絡兼夾嘴形，二人首次合作拍廣告，ANSONBEAN說：「之前我哋係同一隊crew，一星期會練舞一次。今次突然同一個入行前已經識嘅朋友一齊拍一個廣告，有好多回憶，又可以玩住拍，唔似拍緊嘢，雖然攰但係都好開心嘅。」二人無所不談，就只是不愛談工作，ANSONBEAN還反指Marf是他的「師姐」，期待有更多合作機會。