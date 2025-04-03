AP潘宇謙聯手紀佳松 崔惟楷 推GenZ R&B情歌《幸福的軌道》

台劇《獨佔接班人》現正熱播，令AP潘宇謙新EP《想和你》在排行榜表現亮眼，登上KKBOX即時榜冠軍，他決定再下一城，推出新主打歌《幸福的軌道》，更找來與華語樂壇黃金曲詞組合紀佳松、崔惟楷合作，兩人曾與劉德華、蘇永康、潘瑋柏、方大同及F4等合作，AP潘宇謙表示，「能與兩位音樂大師合作非常榮幸，在學生時期就常聽他們的作品，特別是紀佳松與潘瑋柏合作的歌曲。」

談到未來音樂方向時，AP潘宇謙幽默表示，「儘管不擅長跳舞，但希望嘗試rap和節拍強烈的歌曲，期待在音樂上有更多可能性。」在《幸福的軌道》的MV中，他化身「愛神邱比特」，為女主角項婕如和男主角宋亞倫的愛情助攻，他回憶起自己曾為朋友牽線的經歷，「自己在美國時曾成功安撫朋友的感情危機，因此獲得了一頓免費的晚餐。」