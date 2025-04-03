AP潘宇謙聯手紀佳松 崔惟楷 推GenZ R&B情歌《幸福的軌道》

台劇《獨佔接班人》現正熱播，令AP潘宇謙新EP《想和你》在排行榜表現亮眼，登上KKBOX即時榜冠軍，他決定再下一城，推出新主打歌《幸福的軌道》，更找來與華語樂壇黃金曲詞組合紀佳松、崔惟楷合作，兩人曾與劉德華、蘇永康、潘瑋柏、方大同及F4等合作，AP潘宇謙表示，「能與兩位音樂大師合作非常榮幸，在學生時期就常聽他們的作品，特別是紀佳松與潘瑋柏合作的歌曲。」
談到未來音樂方向時，AP潘宇謙幽默表示，「儘管不擅長跳舞，但希望嘗試rap和節拍強烈的歌曲，期待在音樂上有更多可能性。」在《幸福的軌道》的MV中，他化身「愛神邱比特」，為女主角項婕如和男主角宋亞倫的愛情助攻，他回憶起自己曾為朋友牽線的經歷，「自己在美國時曾成功安撫朋友的感情危機，因此獲得了一頓免費的晚餐。」
對於項婕如和宋亞倫的表現，AP潘宇謙讚譽有加，「項婕如既能演技又有禮貌，十年後依然會很美麗。」對於宋亞倫，他則開玩笑地詢問對方是否有打籃球，對方的回答讓他感到驚喜，也讓他忍不住調侃自己眼光準。此外，他又向兩人推薦香港的美食，特別是銅鑼灣的江仔記粉麵，展現了他作為香港旅遊大使的潛力，他說：「我有邀請項婕如和宋亞倫一起唱卡拉OK，期待聽到他們的歌聲。」