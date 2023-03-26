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娛樂
2023-03-26 16:30:48

Apink抵港開騷回味雲吞麵 夏榮南珠被歌迷打動感觸落淚

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Apink抵港開騷回味雲吞麵 夏榮南珠被歌迷打動感觸落淚

Apink重臨香港，昨晚的九展騷已圓滿結束。

韓國女團Apink迎來出道12年，昨晚殺入九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行《2023 ApinkFANCONCERT in Hong Kong [Pink drive]》，為一連兩晚的香港站巡演揭開序幕。

相隔四年再度襲港，五位成員均表現落力，為港迷獻上將近三小時的精彩演出，而粉絲則以尖叫聲回應，全晚氣氛高漲。Apink成員初瓏、普美、恩地、南珠及夏榮，在粉絲的千呼萬喚下華麗登場，一連獻唱《Dilemma》及《Dumhdurum》兩首舞曲，以連場勁歌熱舞炒熱全場氣氛。其後，Apink分享她們日前到港後的片段，包括恩地在健身室充當起夏榮的教練，其他成員又分別記錄了到埗後品嚐過的美食，而成員看到雲吞麵都表現得異常興奮。

Apink在九展開騷，吸引大批港迷捧場。

Apink在九展開騷，吸引大批港迷捧場。

個人表演盡顯不同魅力

除了組合表演外，成員亦各自準備了分隊及個人演出。由可愛清新的CHOBOM(初瓏及普美)、夏榮到唱將恩地，再到型格女戰士南珠，每首solo都盡顯成員不同的個人魅力。一輪勁歌熱舞後，Apink表示有很多說話想向粉絲說，並隨即唱出《I want you to be happy》憑歌寄意。台下粉絲舉起印有「Apink對我們就像空氣一樣重要」字句的手幅作回應，令夏榮和南珠都忍不住淚水，場面相當感人。

臨近演唱會尾聲，Apink一連唱出《LUV》、《NO NONO》及《MR. CHU》三首經典團歌，掀起全場高潮。演出上亦播出Apink的預錄訪問，被問到成為最長壽女團的秘訣時，五位成員都一致認為是遇到好的隊友。普美則表示雖然有厭倦的時候，但只要相信成員就能振作起來，可見Apink的「團魂」爆發。最後，五位成員特別選了Apink十週年紀念而為粉絲製作的《Thank You》一曲作為Encore，以感謝粉絲一直以來的支持和喜愛，並和全場粉絲大合照留念，香港騷在一片溫馨和感人的氣氛下劃上圓滿句號。

韓國女團Apink在九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行巡演香港站。 韓國女團Apink在九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行巡演香港站。 韓國女團Apink在九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行巡演香港站。 韓國女團Apink在九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行巡演香港站。 韓國女團Apink在九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行巡演香港站。 韓國女團Apink在九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行巡演香港站。 韓國女團Apink在九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行巡演香港站。 韓國女團Apink在九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行巡演香港站。 韓國女團Apink在九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行巡演香港站。 韓國女團Apink在九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行巡演香港站。 韓國女團Apink在九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行巡演香港站。 韓國女團Apink在九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行巡演香港站。 韓國女團Apink在九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行巡演香港站。 韓國女團Apink在九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行巡演香港站。
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