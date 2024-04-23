Apink普美承認與作曲人Rado拍拖 寫親筆信向fans道歉

普美今日透過經理人Choi Creative Lab發表聲明，確認與作曲家Rado相戀，普美又撰寫一封信向fans交代戀情，「擔心你們會感到非常驚訝，此外亦擔心你們會受傷。」普美又指對Panda(APink粉絲暱稱)感到非常抱歉，「你們一定對突如其來的消息感到驚訝。我經過深思熟慮，才寫下這篇文章，因為我想直接向APink們傳達我的感受。」

普美指，與Rado一起創作歌曲的過程中，彼此產生了良好的感情，並且開始約會，一直持續到今天，「我覺得，雖然我還年輕，有很多東西還欠缺，但透過遇到一個聰明睿智的人，我能夠成長為一個更加成熟和健康的人。」普美最後又稱：「我會繼續向大家展示誠實、正能量的一面。」

Rado所屬的創作團隊黑眼必勝(Black Eyed Pilseung)，過去創作過不少熱門歌曲，包括TWICE的《TT》、請夏的《12 O'clock Already》，以及StayC的《ASAP》、《TEDDY BEAR》和《BUBBLE》等。Rado的經理人直認《Dispatch》報道中所指的正是旗下藝人，又稱：「兩人目前關係良好，但出於對隱私的尊重，除此之外難以確認，敬請諒解。請用溫暖的目光看待她們。」