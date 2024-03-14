Apple TV+ 2024全新原創劇集⽚單搶先公開！

Apple TV+ 一向專注於原創內容，持續推出⾼品質的節⽬、劇集和紀錄⽚如擁有好⼝碑的《錢錢錢錢 第⼆季》（Loot）、《天命票務機 第⼆季》（The Big Door Prize）、《家·多點嘗試 第四季》（Trying），以及備受家庭觀眾喜愛的《花⽣漫畫》系列原創劇集等，一直以來都累積了不少忠實粉絲。而今年2024年春夏原創劇集⽚單搶先公開，各位劇迷除可以續杯新一季之外，更可以關注一下接下來的幾部大熱新作！

豐富內容包括: ⾒證⼆戰後影響時尚界的歷史傳記劇集《時尚戰場》（The New Look）

結合陰謀論和⼼理驚悚的科幻劇集《迷離星途》（Constellation）

擁有華麗卡司陣容的《棕櫚上流圈》（Palm Royale），將帶領觀眾重回 60 年代的上流社會。

改編⾃前美國總統林肯所遭遇的刺殺事件《刺客⼤追捕》（Manhunt）

Colin Farrell 將領銜主演懸疑劇集《洛城奇探》（Sugar），以現代獨特⼿法重新詮譯私家偵探故事。

歷史傳記劇集《富蘭克林》（Franklin）將由《蟻俠》Michael Douglas 化⾝為美國國⽗之⼀，⾒證美國獨立的重要時刻。

科幻驚悚劇集《⼈⽣複本》（Dark Matter）則進入了平⾏時空，經歷⼀場艱辛旅程。

奧斯卡⾦像獎提名男星 Jake Gyllenhaal，所帶來從影 30 年來⾸部領銜主演的犯罪懸疑劇集，《無罪的罪⼈》（Presumed Innocent）



《時尚戰場》（The New Look） 上線⽇期： 現正熱播中 全新歷史傳記劇集《時尚戰場》（The New Look），由編劇 Todd A. Kessler 創作、監製並擔任導演，Lorenzo di Bonaventura 和 Mark A. Baker 共同擔任監製。找來艾美獎得主 Ben Mendelsohn 化⾝現代時尚之⽗ Christian Dior、奧斯卡⾦獎得主 Juliette Binoche 詮釋先鋒 時裝設計師 Coco Chanel，劇情描繪世界上最著名的時裝設計師們打造現代時尚界的傳奇故事，帶領觀眾⾒證駭⼈的⼆次世界⼤戰時期改變並影響時尚界的歷史時刻。 《時尚戰場》以⼆戰時期納粹軍佔領巴黎為背景，聚焦在⼆⼗世紀的關鍵時刻，這座集浪漫與⽂化於⼀⾝的法國城市，如何透過當代的時尚偶像 Christian Dior 引領世界潮流重獲新⽣。隨著 Dior 以創新、獨特的美學和影響⼒⽽聲名鶴起，Chanel 作為世界上最著名的時裝設計師的統治地位岌岌可危。

《迷離星途》（Constellation） 上線⽇期： 現正熱播中 堪稱「太空中的⿁故事」，全新驚悚劇集《迷離星途》（Constellation）將以太空科幻為背景，結合陰謀論和⼼理驚悚元素，由瑞典版《⿓紋⾝的女孩》瑞典女星 Noomi Rapace 以及曾榮獲艾美獎最佳男配⾓提名《絕命毒師》Jonathan Banks 領銜演出，《Doctor Who》Peter Harness 將擔任編劇及製作⼈。 《迷離星途》（Constellation）講述⼀名女太空⼈，她在太空中遭遇重⼤災難後返回地球，卻發現所認知的世界發⽣了變化，甚⾄失去了⽣命中重要的⼀部分。劇集不僅在太空中展開動作冒險故事，更將深入探討⼈類⼼理的⿊暗⾯。同時將描繪她不顧⼀切地揭露這場太空冒險背後所隱藏的歷史真相，並尋回她失去的⼀切。

《美斯的世界盃：傳奇崛起》 （Messi’s World Cup: The Rise of a Legend） 上線⽇期： 現正熱播中 全球矚⽬，⾜球傳奇天王美斯的世界盃紀錄⽚《美斯的世界盃：傳奇崛起》（Messi’s World Cup: The Rise of a Legend），由四集組成，將講述美斯⾃ 2006 年起⾸度披上國家戰袍參加世界盃，直⾄ 2022 年以「夢幻的結局」奪得冠軍獎盃，寫下傳奇故事。美斯是阿根廷的代名詞，也是阿根廷球迷的夢想。睽違 22 屆的世界盃⾜球賽，阿根廷全國球迷將奪冠希望寄託在美斯⾝上。美斯：「我不能讓你們失望，我⼀定要贏。」由此可⾒美斯所背負的極巨壓⼒，以及對⾃⼰、對國家和死忠球迷們立下必須圓夢的承諾。 《美斯的世界盃：傳奇崛起》（Messi’s World Cup: The Rise of a Legend）以最貼⾝的⽅式，透過獨家幕後採訪，深入講述「⾜球史上最偉⼤的球員」背後的傳奇故事，完整呈現他在職業⽣涯中所展現的優雅、毅⼒和影響⼒，完整呈現隊友、教練團、競爭對⼿以及死忠的球迷和球評的對話。將回溯到美斯⾸次代表阿根廷國家隊的初登場，到⼀肩扛起國家奪冠重任的艱辛歷程，⼀直到 2016 年⼀度宣布退出國家隊，最終選擇復出再次踏上球場，並在 2022年帶領阿根廷奪得世界盃冠軍，同時榮獲最佳球員。將以美斯的⾓度，揭露他在阿根廷國家隊時的關鍵性決定以及⼼路歷程，以全新視⾓精彩講述他對世界盃⾜球賽冠軍獎盃的渴望，和這⼀路走來的戲劇性圓夢旅程。

《刺客⼤追捕》（Manhunt） 上線⽇期：2024年 3 ⽉ 15⽇ 美國歷史上最偉⼤的總統之⼀，Abraham Lincoln 所遭遇的刺殺事件，將改編為全新真實犯罪劇集《刺客⼤追捕》（Manhunt），由曾榮獲艾美獎最佳劇情類劇集男配⾓《王冠》「菲利浦親王」Tobias Menzies 領銜主演，他將化⾝總統林肯⾝邊最值得信賴的朋友兼戰爭部長，在總統遇刺後展開的追捕⾏動中擔當主要⾓⾊，將為觀眾提供嶄新視⾓，重新演繹美國歷史上⼀段極為重要的時刻。 《刺客⼤追捕》（Manhunt）根據《紐約時報》暢銷書、愛倫坡獎非⼩說類得獎作家 James L. Swanson 所著作的《Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln's Killer》⼀書所改編，艾美獎提名迷你劇集《雪花⾼離奇命案》的編劇 Monica Beletsky 將擔任製作⼈和監製，艾美獎提名《食⼈魔達默》、《紙牌屋》導演 Carl Franklin 將指導⾸兩集並擔任監製。講述關於歷史上最著名卻最不為⼈知的犯罪陰謀驚悚⽚，將帶觀眾回到 1865 年，重現前美國總統 Abraham Lincoln 遇害後，追捕兇⼿ John Wilkes Booth 的驚⼈故事。

《棕櫚上流圈》（Palm Royale） 上線⽇期：2024年 3 ⽉ 20 ⽇ 位於美國佛羅⾥達州的棕櫚灘，是富豪的天堂，更是上流社會的象徵。《棕櫚上流圈》（Palm Royale）將故事搬到這裡，聚焦於棕櫚灘的貴族階層，由曾以《最爆伴娘團》入圍奧斯卡獎、⽇前演出《神奇女俠》反派⾓⾊「豹女」令⼈印象深刻的 Kristen Wiig 領銜演出，將精彩刻畫女性躋⾝上流的努⼒與掙扎。 華麗卡司陣容包含兩位奧斯卡最佳女配⾓得主《婚姻故事》Laura Dern 和《冰之驕女》Allison Janney 等含⾦量超⾼的演員同台演出。星光熠熠的卡司群還包含「拉丁天王」Ricky Martin、《極速傳奇：福特決戰法拉利》Josh Lucas、《鐵甲奇俠》Leslie Bibb、《猶⼤與⿊⾊彌賽亞》Amber Chardae Robinso，以及傳奇超模 Cindy Crawford 之女，新⽣代名模Kaia Gerber 繼《美國恐怖故事》後，將⾸度演出時代劇處女作。不僅如此，傳奇巨星《冰天⾎地8惡⼈》Bruce Dern 和《安妮》Carol Burnett 也將特別客串參與演出。 以 60 年代為故事背景，女主⾓不惜⼀切代價擠⾝上流社會，⽽在試圖跨越這條貧富界線時，她也同時質疑起進入上流社會頂峰所具備的條件。這個花花世界既讓⼈渴望，⼜充滿危險，「你願意犧牲多少⾃我，以獲得他⼈所擁有的？」《棕櫚上流圈》（Palm Royale）提出了直⾄今⽇仍然困惑著我們的問題，也將在劇集中⾒證，每個局外⼈都值得為⾃⼰真正的歸屬所奮⾾。

《洛城奇探》（Sugar） 上線⽇期: 2024 年 4 ⽉ 5 ⽇ 以《伊尼舍林的女妖》榮獲⾦球獎劇帝並入圍奧斯卡最佳男主⾓的 Colin Farrell 將領銜主演 Apple TV+ 全新共⼋集的懸疑劇集《洛城奇探》（Sugar），以現代獨特⼿法重新詮釋⽂學、電影和電視史上最受歡迎和最重要的類型之⼀：私家偵探故事。由《魔間傳奇》編劇 Mark Protosevic 創作與監製，《全⾯入侵》Audrey Chon、《變種特攻系列》Simon Kinberg 共同監製，並由曾獲奧斯卡導演提名、《教廷⽩煙》導演 Fernando Meirelles 執導。 Colin Farrell 飾演⼀名美國私家偵探 John Sugar，他受命調查知名荷李活製⽚⼈其孫女的神秘失蹤事件。隨著 Sugar 深入追查真相，他將揭開製⽚⼈家族的深埋在過去的驚⼈秘辛。卡司陣容包括《良善之地》Kirby、《失蹤》奧斯卡最佳女配⾓提名 Amy Ryan、《繼承之戰》James Cromwell、《絕命毒師》艾美獎得主 Anna Gunn、《絕命律師》Dennis Boutsikaris等眾多實⼒派群星將加盟演出。

《新⽣代玩轉政治：女⼦當家》（Girls State） 上線⽇期： 2024 年 4 ⽉ 5 ⽇ 榮獲艾美獎最佳紀錄⽚、 兩項美國影評⼈協會紀錄⽚獎以及⽇舞影展評審團⼤獎等眾多榮譽獎項的《新⽣代玩轉政治》，將推出姊妹作《新⽣代玩轉政治：女⼦當家》（Girls State）全新紀錄⽚，以獨特的⾓度完整紀錄女孩們主導⺠主政治的過程，將邀請五百位密蘇⾥州的女孩，進⾏為期⼀週的⺠主實驗室體驗，沈浸式參與從零到有的政府組織建立、公職競選並組成最⾼法院來權衡當今最具爭議性的問題。 《新⽣代玩轉政治：女⼦當家》（Girls State）將由《新⽣代玩轉政治》艾美獎得主 Jesse Moss 與 Amanda McBaine 共同執導並擔任監製，並與奧斯卡⾦獎得主 Davis Guggenheim幕後團隊再度攜⼿製作。《新⽣代玩轉政治：女⼦當家》（Girls State）於今年⽇舞影展⾸映，⽬前在爛番茄影評網站獲得百分百的新鮮度認證。 在《新⽣代玩轉政治：女⼦當家》中，國家陷入了更深的⺠主危機，公⺠話語權和選舉政治在嚴重的政治兩極化下變得越來越脆弱。 隨著種族和性別平等問題⽇漸⽩熱化，這些年輕女孩勇敢⾯對女性在建立政治權⼒這條路上的重重障礙與挑戰。 紀錄⽚以獨特的女性視⾓展開，捕捉了少女們的⻘澀與不安、諷刺的幽默以及對真摯友誼的渴望，帶領觀眾深入她們的世界，⾒證年輕領袖們如何贏得⼈⼼，⽽非僅僅是勝選。

《富蘭克林》（Franklin） 上線⽇期： 2024 年 4 ⽉ 12⽇ 《富蘭克林》（Franklin）是⼀部由奧斯卡獎、艾美獎和 AFI 終⾝成就獎得主 MichaelDouglas 所主演並監製的歷史傳記劇集，由《約翰·亞當斯》艾美獎得主 Kirk Ellis、《酒私風雲》艾美獎提名 Howard Korder 共同擔任編劇兼監製，《太平洋戰爭》、《空戰群英》導演 Tim Van Patten 擔綱導演並監製。將深入探討美國歷史傳奇⼈物傑明富蘭克林，⽣涯中最偉⼤的賭注與令⼈驚⼼動魄的挑戰。 《富蘭克林》改編⾃普立茲獎得主 Stacy Schiff 的著作，故事描述富蘭克林因其電氣實驗⽽聞名於世，但當美國獨立發展⾄關鍵時刻，他開始前往法國執⾏⼀項秘密任務。在⾼齡 70 歲時，在沒有政治背景和任何外交訓練之下，成功說服絕對君主制的法國⽀持美國獨立和⺠主實驗。 富蘭克林憑藉著⾃⼰的名聲、魅⼒和獨創性，取得歐洲國家的信任，促成了「法美同盟」以及英國的和平條約。富蘭克林被外交官和歷史學家認為是美國史上最偉⼤的外交官，出使於法國的⼋年期間，沒有富蘭克林的貢獻，就不可能贏得⾰命，也就沒有美國這個國家，被稱之為「美國之⽗」。

《⼈⽣複本》（Dark Matter） 上線⽇期： 2024 年 5 ⽉ 8 ⽇ 科幻驚悚劇集《⼈⽣複本》（Dark Matter）改編⾃廣受好評的暢銷書作家 Blake Crouch 的同名暢銷⼩說。將集結《不能拆的禮密》Joel Edgerton、《壯志凌雲：獨⾏俠》Jennifer Connelly、《潛眠叛變》「巴⻄女神」Alice Braga、《星際⼤戰：特種兵團》Jimmi Simpson、《重⾒光明》Dayo Okeniyi、《⾦翅雀》Oakes Fegley 等卡司陣容。 《⼈⽣複本》（Dark Matter）被譽當代最棒的科幻⼩說之⼀，講述⼀個關於「未選擇之路的故事，」圍繞在 Joel Edgerton 所飾演的物理學家傑森德森所遭遇的神秘故事。在⼀個返家的夜晚，他步⾏於芝加哥街道上，他被帶到了另⼀個平⾏時空，因此開啟了他⽣命的另⼀個版本。 這個驚喜很怪變成了惡夢，他嘗試在扭曲的現實迷宮中，找尋原本⽣活的道路。莫名踏上這段艱辛的旅程，傑森德森希望能回到真正的家⼈⾝邊，從最可怕的敵⼈⼿中拯救出來，那⼈就是他⾃⼰。