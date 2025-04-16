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娛樂
2025-04-16 12:07:58

AppleTV新劇《富貴鄰住偷》夠寫實 Netflix攞獎節目《主廚的餐桌》推新一季

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AppleTV新劇《富貴鄰住偷》夠寫實 Netflix攞獎節目《主廚的餐桌》推新一季

AppleTV新劇《富貴鄰住偷》由Jon Hamm，是一部極有人情味的作品。

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Apple TV最新推出的劇集《富貴鄰住偷》（Your Friends & Neighbors），由Jon Hamm和Amanda Peet主演，故事描述一名成功的對沖基金經理人Andrew Cooper（Jon Hamm飾）突然被上司抄魷魚，妻子Mei也跟一名NBA籃球員墮入愛河，帶著兩名年輕子女過新生活。Andrew突然失去收入，日常奢華的生活費也成問題，在無意之間偷了鄰居的現金和名錶典當。劇情雖然輕鬆，但也深入探討一下人情冷暖關係，是一部極有人情味的作品。

愛看80年代至今的荷李活電影的觀眾們也絕對不能錯過這部紀錄片《叱咤荷里活》，在這部兩集的紀錄片中，Eddie Murphy、Denzel Washington、Will Smith、Dwayne Johnson、Jamie Foxx、Halle Berry、Angela Bassett、Cynthia Enrivo等頂級演員暢談他們如何艱難地去爭取試鏡和不停地被荷李活拒絕，由三線、二線演員到現在的國際紅星地位的經驗，他們的對話完全沒有保留，片中分享他們的努力和創意，絕對能令觀眾們深深感動。另外，由Seth Rogan主演的新戲集《鬥戲影業》描述Matt（Seth Rogan飾）要運作荷李活一間電影公司，絕對不是一件容易的事。劇集的節奏有趣和幽默之外，觀眾們也可看到荷李活背後製作的一面，讓藝術和商業合作發展實在不容易，也可看到洛城電影启埸拍攝的真實故事。

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紀錄片《叱咤荷里活》找來一眾頂級演員暢談他們如何艱難地去爭取試鏡和不停地被荷李活拒絕。

紀錄片《叱咤荷里活》找來一眾頂級演員暢談他們如何艱難地去爭取試鏡和不停地被荷李活拒絕。

Netflix劇《他們的春夏秋冬》將上架

由Netflix推出的紀錄片《光譜上發現愛》（Love On The Spectrum），第三季絕對包含了接受和同情心的現實劇集。今季Nicci看到她患有自閉症的兒子Tanner去約會女朋友，明白到Tanner要如何去處理一段會話和跟別入溝通，十分之令人感動！就連著名藝人Jack Black在宣傅新片《MINECRAFT：我的世界大電影》時也特別亮相跟Tanner見面和擁抱，支持Tanner的努力。Netflix也在Tudum大本營內舉辦宣傳活動，為這賺人熱淚的第三季大力支持！

獲得多項艾美獎的《主廚的餐桌》（Chef's Table）在今月28日再推出四集《Chef's Table：Legends》，包括了著名的國際廚師Jamie Oliver、Thomas Keller、Jose Andres等，他們除了改變了煮食的技巧之外，也創下大家日常生活中的食物和教育，特別是Thomas Keller，一名獲得多次三星Michelin Star的廚師。

在5月1日將會推出的喜劇《他們的春夏秋冬》（The Four Seasons），由Tina Fey、Steve Carell、Colman Domingo、Marco Calvani、Erika Henningsen和Will Forte聯合演出，最特別的是請來1981年原著電影主角Alan Alda作監製和亮相。故事描述三對中年夫婦的友情和他們的感情生活，在一年之中所發生的變化，充滿人生的喜怒哀樂，更以一個喜劇和感人的手法來表達。

5月22日推出的新劇《妖惑心計》（Sirens），由Julianne Moore、Kevin Bacon、Meghann Fahy和Milly Alcock聯合演出。故事描述在紐約一個海灘莊園內極之豪華的週末派對，Julianne Moore的演出極之性感，故事也很尖銳和有趣，是一部黑色喜劇。

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特約記者Lilly Lui洛杉磯報道

《主廚的餐桌》在本月28日再推出四集《Chef's Table：Legends》。 Jamie Oliver Netflix紀錄片《光譜上發現愛》 《他們的春夏秋冬》故事描述三對中年夫婦的友情和他們的感情生活。 《他們的春夏秋冬》主角包括Tina Fey。 5月22日推出新劇《妖惑心計》。

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