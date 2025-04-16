AppleTV新劇《富貴鄰住偷》夠寫實 Netflix攞獎節目《主廚的餐桌》推新一季

Apple TV最新推出的劇集《富貴鄰住偷》（Your Friends & Neighbors），由Jon Hamm和Amanda Peet主演，故事描述一名成功的對沖基金經理人Andrew Cooper（Jon Hamm飾）突然被上司抄魷魚，妻子Mei也跟一名NBA籃球員墮入愛河，帶著兩名年輕子女過新生活。Andrew突然失去收入，日常奢華的生活費也成問題，在無意之間偷了鄰居的現金和名錶典當。劇情雖然輕鬆，但也深入探討一下人情冷暖關係，是一部極有人情味的作品。 愛看80年代至今的荷李活電影的觀眾們也絕對不能錯過這部紀錄片《叱咤荷里活》，在這部兩集的紀錄片中，Eddie Murphy、Denzel Washington、Will Smith、Dwayne Johnson、Jamie Foxx、Halle Berry、Angela Bassett、Cynthia Enrivo等頂級演員暢談他們如何艱難地去爭取試鏡和不停地被荷李活拒絕，由三線、二線演員到現在的國際紅星地位的經驗，他們的對話完全沒有保留，片中分享他們的努力和創意，絕對能令觀眾們深深感動。另外，由Seth Rogan主演的新戲集《鬥戲影業》描述Matt（Seth Rogan飾）要運作荷李活一間電影公司，絕對不是一件容易的事。劇集的節奏有趣和幽默之外，觀眾們也可看到荷李活背後製作的一面，讓藝術和商業合作發展實在不容易，也可看到洛城電影启埸拍攝的真實故事。

Netflix劇《他們的春夏秋冬》將上架 由Netflix推出的紀錄片《光譜上發現愛》（Love On The Spectrum），第三季絕對包含了接受和同情心的現實劇集。今季Nicci看到她患有自閉症的兒子Tanner去約會女朋友，明白到Tanner要如何去處理一段會話和跟別入溝通，十分之令人感動！就連著名藝人Jack Black在宣傅新片《MINECRAFT：我的世界大電影》時也特別亮相跟Tanner見面和擁抱，支持Tanner的努力。Netflix也在Tudum大本營內舉辦宣傳活動，為這賺人熱淚的第三季大力支持！ 獲得多項艾美獎的《主廚的餐桌》（Chef's Table）在今月28日再推出四集《Chef's Table：Legends》，包括了著名的國際廚師Jamie Oliver、Thomas Keller、Jose Andres等，他們除了改變了煮食的技巧之外，也創下大家日常生活中的食物和教育，特別是Thomas Keller，一名獲得多次三星Michelin Star的廚師。

在5月1日將會推出的喜劇《他們的春夏秋冬》（The Four Seasons），由Tina Fey、Steve Carell、Colman Domingo、Marco Calvani、Erika Henningsen和Will Forte聯合演出，最特別的是請來1981年原著電影主角Alan Alda作監製和亮相。故事描述三對中年夫婦的友情和他們的感情生活，在一年之中所發生的變化，充滿人生的喜怒哀樂，更以一個喜劇和感人的手法來表達。 5月22日推出的新劇《妖惑心計》（Sirens），由Julianne Moore、Kevin Bacon、Meghann Fahy和Milly Alcock聯合演出。故事描述在紐約一個海灘莊園內極之豪華的週末派對，Julianne Moore的演出極之性感，故事也很尖銳和有趣，是一部黑色喜劇。

特約記者Lilly Lui洛杉磯報道