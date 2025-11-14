Ariana出席新加坡首映遇狂迷 Cynthia英勇護花行動快過保安

《魔法壞女巫》（Wicked）去年上映瘋魔全球，票房突破7.5億美元，更榮獲多個國際獎項包括奧斯卡的提名，被媒體形容為影史上最成功的百老匯改編電影作品。《魔法壞女巫：第二章》（Wicked：For Good) 作為結局篇，安排於本月在全球各地陸續上映。

《魔法壞女巫：第二章》繼續由億萬大導演朱浩偉執導，奧斯卡提名女星Cynthia Erivo、Ariana Grande繼續拍檔，兩位女主角近日聯同片中演員楊紫瓊抵達新加坡宣傳，不過在昨晚舉行的當地首映禮上，當眾星在粉絲歡迎下從黃地毯行上舞台時，竟係一名男子突破保安防線，直衝到Ariana身旁並興奮搭着其肩膊，此時Cynthia立即兇狠衝前推開狂迷，反應比保安人員更加敏捷，Ariana顯得一臉驚慌，楊紫瓊隨即安慰受驚的Ariana，而Cynthia亦從後攬實，現場粉絲從多角道拍下驚險一刻，片段立即引起網民瘋傳及熱烈討論。事發後，該名狂迷在網上炫耀能親近Ariana，並表示無事自拍。

《魔法壞女巫：第二章》承接上集，已被妖魔化為「西方壞女巫」的艾芙芭隱居森林，持續為受壓迫的動物抗爭，並試圖揭穿巫師的謊言；而格琳達則成為奧茲國的善良象徵，在翡翠城享受榮耀。格琳達準備與費耶羅王子結婚，然而她與艾芙芭的關係每況愈下，試圖調解卻失敗導致最終決裂，牽連甚廣。此時一位堪薩斯女孩意外闖入，引發連串風暴，迫使這對昔日摯友在暴民圍剿下最後一次聯手；她們必須真誠面對彼此，才能改寫奧茲國的命運。