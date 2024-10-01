Ariana Grande接受測謊提問 正面回應隆鼻隆胸指控(有片)

美國歌壇小天后Ariana Grande，昨日於英國出席節目《Vanity Fair》並接受主持人Cynthia Erivo 訪問，更大膽挑戰測謊系列節目，坦誠談論過去被傳曾隆鼻、隆胸的提問，主持又問她未來有否整容計劃，她都一一回答。

在節目中，Ariana Grande明確否認有關她曾進行鼻子整形，和乳房手術的指控，而且測謊機的結果，證實她的回答沒有撒謊。當被問到是否曾接受整容時，她說：「還沒有，但我不抗拒整容。」她的回應引來觀眾意論紛紛。