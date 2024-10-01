Ariana Grande接受測謊提問 正面回應隆鼻隆胸指控(有片)

美國歌壇小天后Ariana Grande，昨日於英國出席節目《Vanity Fair》並接受主持人Cynthia Erivo 訪問，更大膽挑戰測謊系列節目，坦誠談論過去被傳曾隆鼻、隆胸的提問，主持又問她未來有否整容計劃，她都一一回答。
在節目中，Ariana Grande明確否認有關她曾進行鼻子整形，和乳房手術的指控，而且測謊機的結果，證實她的回答沒有撒謊。當被問到是否曾接受整容時，她說：「還沒有，但我不抗拒整容。」她的回應引來觀眾意論紛紛。
Ariana Grande還坦承曾在身體多個部位，接受過肉毒桿菌注射和填充劑，但她稱四年前起，已經停止這些醫學美容療程，「突然間覺得夠了，就停止這些醫學美容療程，但我完全支持所有這樣做的人。」Ariana Grande的回答，明確表明她對整容手術持開放的態度，但同時對自己的美貌充滿信心。
Ariana Grande訪問中又突然感慨道，「這是我一生中最美好的一天。」因為她終於有機會當面澄清涉嫌整容的指控，還展現對自身形象的自信，並表達了對美的多元理解。此外，Ariana Grande最近與舞台劇拍檔Ethan Slater的一段戀情，亦是媒體和fans高度關注，大家均對這段戀情充滿好奇。