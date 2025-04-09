Ariana Grande晒新紋身造型 鼓勵fans反思美麗 接納自我

31歲美國女歌手Ariana Grande，近日在IG上載多張令人意外的紋身造型照，正是她拍攝MV《Twilight Zone》的幕後花絮照，這輯照片不僅捕捉她美麗的瞬間，還引發fans討論她的紋身造型。

相中Ariana的髮色，比她在電影《魔法壞女巫》中扮演的角色金髮暗了些，並且把頭髮紮成高馬尾，然而最引人注目，還是她臉上、脖子上和手指上的紋身圖案，這些圖案看起來非常獨特，為她形象增添個性。

Ariana早前因其纖細身材，在網上而受引起不少關注，有fans非常擔心她的身體出狀況。她最近就在TikTok影片中談到這個問題，希望解答到fans對其身體感到的擔憂，並說：「談論他人身體往往會讓人感到不舒服，無論出於何種善意。」