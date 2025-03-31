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娛樂
2025-03-31 07:30:00

Ariana Grande老妝扮阿婆嚇親fans 身形暴瘦面容憔悴疑工作壓力過大

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Ariana Grande上周五發行第7張個人專輯《Eternal Sunshine》的deluxe版本。

Ariana Grande上周五發行第7張個人專輯《Eternal Sunshine》的deluxe版本。

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31歲美國女歌手Ariana Grande，最近身形暴瘦，引發fans對她健康產生擔憂，她又在MV中化老妝，以祖母形象示人掀起話題。上周五Ariana Grande發行第7張個人專輯《Eternal Sunshine》的deluxe版本，共收錄6首曲目，內付的《Brighter Days AheadMV，她變身祖母形象出鏡，讓所有人都認不出她。

為了展現令人震驚的轉變，Ariana Grande戴上義肢，以特技化妝凸顯老態，而且還一頭灰色假髮，坐在輪椅上並戴著助聽器出鋼。她在這段26分鐘的影片中，扮演一個名叫Peaches的角色。

Ariana Grande在《Brighter Days Ahead》MV，化了個扮阿婆的老妝。 Ariana Grande近兩年愈來愈消瘦。 Ariana Grande扮阿婆維妙維肖。

據悉，這部MV的靈感來自2004年的電影《無痛失戀》(Eternal Sunshine of the Spotless Mind)，其中Peaches去醫院就是想抹去過往的記憶。據官方描述，《Brighter Days Ahead》不但探討愛，更有關於失去、成長和記憶的描述，一部美麗且感動人的MV，因此獲得廣泛好評。

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Ariana Grande2023年與前夫Dalton Gomez離婚後，體重明顯下降，引發fans對她健康狀況產生擔憂，早前她出席《第97屆奧斯卡頒獎禮》時，不但體形纖瘦，而且明顯面容憔悴，迅即成為網絡話題。上個月有報道稱，Ariana Grande的朋友們，擔心她緊張的日程安排，會損害其健康，以對她多方叮囑。

《Eternal Sunshine》的deluxe版本，共收錄6首曲目。 在《Brighter Days Ahead》MV，Ariana Grande變身祖母形象出鏡，所有人都認不出她。 在《Brighter Days Ahead》片長26分鐘，是一部美麗且感動人的MV。 Ariana Grande在去年11月上映的電影《魔法壞女巫》中，擔任女主角演技獲得好評。

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