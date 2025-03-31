Ariana Grande老妝扮阿婆嚇親fans 身形暴瘦面容憔悴疑工作壓力過大

31歲美國女歌手Ariana Grande，最近身形暴瘦，引發fans對她健康產生擔憂，她又在MV中化老妝，以祖母形象示人掀起話題。上周五Ariana Grande發行第7張個人專輯《Eternal Sunshine》的deluxe版本，共收錄6首曲目，內付的《Brighter Days Ahead》MV，她變身祖母形象出鏡，讓所有人都認不出她。

為了展現令人震驚的轉變，Ariana Grande戴上義肢，以特技化妝凸顯老態，而且還一頭灰色假髮，坐在輪椅上並戴著助聽器出鋼。她在這段26分鐘的影片中，扮演一個名叫Peaches的角色。