Ariana Grande魔法壞女巫2專訪 Cynthia Erivo為am730大展歌喉

Ariana Grande在《魔法壞女巫》開鏡前，特別花三個多月來練習片中歌曲。

《魔法壞女巫：第二章》（Wicked：For Good) 全球首周票房突破2.26億美元（17.6億港元），刷新多項票房紀錄，更寫下北美與全球影史上改編自百老匯音樂劇的電影最高開畫紀錄。 《魔法壞女巫：第二章》由億萬大導演朱浩偉（Jon M. Chu）執導，電影上周起在美國及香港等各地上映，日前電影公司安排《am730》透過zoom形式訪問導演及主角們，眾人分享了是次拍攝經驗。

靠雀班表現 Elphaba 成長 在《魔法壞女巫》中，兩位女主角Cynthia Erivo、Ariana Grande演出令人刮目相看，Cynthia Enrivo希望《魔法壞女巫》這故事能告訴大家如何去判斷對如錯的觀察能力，和很欣賞角色Elphaba脆弱和有人性的一面，並稱：「我希望fans會留意到我的雀班，因為表現到Elphaba成長了。在我個人來說拍《魔法壞女巫》這故事也帶給我人生的新歴程，有點像戲中Elphaba—樣，在第一章推出後我受到業界和fans的好評和讚賞，令我感到我的努力是沒有白費，亦給予我更大的毅力和自信心，我個人也成長了很多。今次我十分之幸運，Jon是一個令我感到很安心的導演，能讓我完全放心去投入，探討和放膽去演繹Elphaba這角色。」問到Cynthia和Ariana如何去練習和表達片中多首動人歌曲時，Cynthia更立刻開金口唱出不同版本的歌詞示範她的答案，令大家十分之感動。

至於Ariana則表示，在開拍前三個多月已開始練習片中所有歌曲，Ariana：「在開拍前我翻聽一次錄音，我發覺我的聲線有點沙啞，之後我再努力練習，令到唱歌時有更圓渾的感覺。我很感激參與拍攝《魔法壞女巫》，為要演好Glinda這角我做了很多預備工作，如去了解Glinda的背景，在她充滿陽光笑容的背後卻缺乏自信和創傷。當我了解她背後的故事時，我會容易掌握到自己的工作，我們是同時間拍攝第一和第二章的電影，有時Jon會跳拍，但我很喜歡這樣的挑戰，去達到這個目標，我一定要深深明白角色和做足準備工夫，到現場時我便可以用上不同的感情方式去演了。」Ariana為這部電影接受特別的唱歌和體能訓練之外，在精神這方面也要十分之集中，可說是思想、身體和意志力的考驗。

記者Lilly Lui洛杉磯報道