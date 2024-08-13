ARMY不滿SUGA涉醉駕影響BTS 逾20花牌圍HYBE要求退團

韓國男團防彈少年團(BTS)成員SUGA(閔玧其)，本月6日凌晨在首爾龍山區漢南洞附近，駕駛電動滑板車時摔倒。當時附近巡邏的警察發現倒地的SUGA，將他扶起之餘並進行酒精測試，結果顯示他的血液酒精濃度高達0.227%，遠超法定吊銷駕照執照的標準(0.08%以上)。
由於SUGA當時處於醉酒狀態無法接受調查，警方僅進行了酒精測試後，就讓其返回住所休息，沒有對她作出任何起訴。不過警方隨後啟動調查程序，計劃傳召他進行問訊，具體日程仍在商議，同時警方亦展開吊銷SUGA駕照程序。而根據韓國的「道路交通法」，他須在7日內主動上交駕傳駛執照，但他可申請臨時駕照以作使用。
此外，不少BTS粉絲ARMY(fans暱稱對於)對SUGA醉駕深表忿怒，不斷在網上要求SUGA退團，不要影響BTS的團體聲譽，以及其他成員的名聲。今日上午更有約20個寫著「SUGA退團」字眼的大花牌，送到BTS所屬的公司HYBE門前，以此表達對其醉駕的不滿，要求他退團的訴求。
SUGA於今年3月進入論山軍營接受軍事訓練，目前正在服兵役，預計2025年6月退伍。而這次醉酒駕駛事件，無疑給他形象和事業造成負面傷害性，粉絲們對此事件的激烈反應，反映出他們對偶像道德操守，有著極高的期待。