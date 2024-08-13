ARMY不滿SUGA涉醉駕影響BTS 逾20花牌圍HYBE要求退團

韓國男團防彈少年團(BTS)成員SUGA(閔玧其)，本月6日凌晨在首爾龍山區漢南洞附近，駕駛電動滑板車時摔倒。當時附近巡邏的警察發現倒地的SUGA，將他扶起之餘並進行酒精測試，結果顯示他的血液酒精濃度高達0.227%，遠超法定吊銷駕照執照的標準(0.08%以上)。

由於SUGA當時處於醉酒狀態無法接受調查，警方僅進行了酒精測試後，就讓其返回住所休息，沒有對她作出任何起訴。不過警方隨後啟動調查程序，計劃傳召他進行問訊，具體日程仍在商議，同時警方亦展開吊銷SUGA駕照程序。而根據韓國的「道路交通法」，他須在7日內主動上交駕傳駛執照，但他可申請臨時駕照以作使用。