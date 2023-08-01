Ash鍾卓穎曾背前夫約會MC｜惡靈專向用情不專男女掐頸？ Ash去猛鬼熱點直認不忠

鍾卓穎（Ash）於2021年參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》備受注目，可惜當時60強止步，而在比賽期間，Ash亦被發現已嫁台灣人丈夫，同年12月底被指搭上MC張天賦，兩人合作《時候不早》傳出緋聞，並發現Ash撇下老公與MC在平安夜當日逛超市，慘戴綠帽的台灣丈夫與Ash之後承認已經離婚，雖然Ash因消息導致形象受損，但她卻未被Viu放棄，並簽約成為MakerVille旗下藝員。
現年25歲的Ash加入Viu逾一年半，不時亮相節目擔任嘉賓，近期她更加活躍螢光幕，今年已有四個綜藝節目相繼於黃金時段播出，繼《撞名撞城遊一番》之後，目前還有熱播的《撞鬼自駕遊》、《全星暑假：P1X3L 5G上台計劃》及《我想身體健康》，可見Ash的確備受力捧。
Ash鍾卓穎照鏡梳頭招魂
由Ash夥拍郭嘉駿193到英國取景的靈探節目《撞鬼自駕遊》，日前播出一集安排兩人到約克猛鬼酒吧，據說該處的會議室全層也有很多怪事發生，曾經有人被靈體掐頸至幾乎窒息，而遠古流傳這處的鬼魂只會襲擊對感情不忠的男女，193聽完即不自覺地指着Ash，跟住193說：「如果你係…err…」Ash即笑住問：「咩呀？」並問193有否對感情產量內疚，當193答完有之後，他即反問：「咁你有冇對感情有內疚呀？」Ash尷尬地答：「有呀有呀有呀…」之後就苦笑話今晚一齊畀「人」掐。其後，兩人用六支鉛筆以名為「Charlie, Charlie」的方式嘗試通靈，當193表示不敢向靈體問他今晚會否被掐頸，Ash就自告奮勇問：「咁我問啦，我想問我今晚會唔會有事？」之後鉛筆立即向上，即示意Ash今晚會有事發生，令Ash立即顯得十分不安，並表示唔多舒服及透唔到氣，心情亦感低落，此時導演竟要求Ash回房間對鏡一邊梳頭一邊唱歌，做出招魂動作，專業的Ash惟有頂硬上照做，並稱現場氣氛超級恐怖。