Ash鍾卓穎曾背前夫約會MC｜惡靈專向用情不專男女掐頸？ Ash去猛鬼熱點直認不忠

鍾卓穎（Ash）於2021年參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》備受注目，可惜當時60強止步，而在比賽期間，Ash亦被發現已嫁台灣人丈夫，同年12月底被指搭上MC張天賦，兩人合作《時候不早》傳出緋聞，並發現Ash撇下老公與MC在平安夜當日逛超市，慘戴綠帽的台灣丈夫與Ash之後承認已經離婚，雖然Ash因消息導致形象受損，但她卻未被Viu放棄，並簽約成為MakerVille旗下藝員。

現年25歲的Ash加入Viu逾一年半，不時亮相節目擔任嘉賓，近期她更加活躍螢光幕，今年已有四個綜藝節目相繼於黃金時段播出，繼《撞名撞城遊一番》之後，目前還有熱播的《撞鬼自駕遊》、《全星暑假：P1X3L 5G上台計劃》及《我想身體健康》，可見Ash的確備受力捧。