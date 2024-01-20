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娛樂
2024-01-20 12:32:15

Ashley Park健康惡化送ICU 獲《艾蜜莉在巴黎》拍檔共度患難公開戀情

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照片中的Ashley Park戴上呼吸器相當虛弱。

照片中的Ashley Park戴上呼吸器相當虛弱。

32歲韓裔美籍女演員Ashley Park因演出Netflix人氣劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris)系列上位，她透過社交網表示在新年期間，健康突然惡化，甚至發生敗血性休克緊急送院，情況令網民及粉絲擔心不已。

曾患癌六度化療

Ashley Park曾不幸患癌，在她就讀高二時被診斷出急性髓性白血病，經過了六度化療後痊癒。可是在剛過去的12月底，Ashley Park開始感到身體不適，沒料到由最初的扁桃腺炎，卻因細菌感染演變成嚴重的敗血性休克，甚至影響到身體的其他器官，最初得知病情時不太樂觀，好彩現在有所改善。Ashley Park公開病床照片，透露住院期間獲《艾蜜莉在巴黎》男星Paul Forman無條件全程陪伴，兩人可謂患難見真情，正式公開親密關係。

Ashley Park獲《艾蜜莉在巴黎》男星Paul Forman無條件全程陪伴，兩人正式公開親密關係。 Ashley Park獲《艾蜜莉在巴黎》男星Paul Forman無條件全程陪伴，兩人正式公開親密關係。 Ashley Park獲《艾蜜莉在巴黎》男星Paul Forman無條件全程陪伴，兩人正式公開親密關係。

憶男友無條件陪伴

Ashley Park公開與Paul Forman的甜蜜照片，她回憶男友陪伴面對這些可怕經歷，感謝多得對方才平息了恐懼，她留言：「在我經歷救護車、三家外國醫院、一周的ICU、可怕的急診室、無數的測試和注射、劇烈的痛苦，以及在我們遠離熟悉的人，獨自在世界的另一端時的那種混亂中，你一直支持我。我愛你，Paul。超過我能表達的。」Ashley Park在影片中顯得相當虛弱，還要戴上呼吸儀器，男友替她束起頭髮，據知她身體正在逐漸康復，兩人亦趁今次機會公開戀情，獲廣大網民送上祝福。
 

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32歲韓裔美籍女演員Ashley Park因演出Netflix人氣劇《艾蜜莉在巴黎》上位。 Ashley Park曾不幸患癌，經六度化療後痊癒。 Ashley Park獲《艾蜜莉在巴黎》拍檔Paul Forman無條件全程陪伴，趁今次機會公開戀情。 Ashley Park獲《艾蜜莉在巴黎》拍檔Paul Forman無條件全程陪伴，趁今次機會公開戀情。
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