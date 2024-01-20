Ashley Park健康惡化送ICU 獲《艾蜜莉在巴黎》拍檔共度患難公開戀情

32歲韓裔美籍女演員Ashley Park因演出Netflix人氣劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris)系列上位，她透過社交網表示在新年期間，健康突然惡化，甚至發生敗血性休克緊急送院，情況令網民及粉絲擔心不已。

曾患癌六度化療

Ashley Park曾不幸患癌，在她就讀高二時被診斷出急性髓性白血病，經過了六度化療後痊癒。可是在剛過去的12月底，Ashley Park開始感到身體不適，沒料到由最初的扁桃腺炎，卻因細菌感染演變成嚴重的敗血性休克，甚至影響到身體的其他器官，最初得知病情時不太樂觀，好彩現在有所改善。Ashley Park公開病床照片，透露住院期間獲《艾蜜莉在巴黎》男星Paul Forman無條件全程陪伴，兩人可謂患難見真情，正式公開親密關係。