Aska張馳豪花近24小時拍新MV 盼寫歌感謝「鬆弛豪」一直支持

Aska張馳豪繼排行榜冠軍歌《Dirty Rhythm》和《宇宙逃生口》後，近期推出最新單曲《Catch A Feeling》，Aska在新曲中繼續有參與曲、填詞創作兩部分。今次Aska的粉絲「鬆弛豪」特別為這首新歌做了多款應援，包括在旺角的巨型Billboard、特別設計一套四款的明信片，以及透過手機掃描內置NFC晶片後，便能即時轉至YouTube頻道觀賞到新歌MV的精美襟章。Aska表示要多謝他的粉絲「鬆弛豪」，日前他更特意抽空到旺角大型廣告板前打卡，順道和粉絲見面和合照留念，Aska稱：「粉絲們對我真的很好，每一次我有新歌推出或新劇播放，他們也很大力支持，所以真的很多謝他們，我暫時唯一能給他們最大的回報便是寫多些好作品出來，我希望在不久將來可以出一首慢歌，內容是感謝粉絲對我的種種支持。新歌《Catch A Feeling》帶Funky味道，內容探討感性和理性之間的分別，對我來說那樣較為重要？我覺得理性是代表一個人在幻想中的恐懼，但感性地生存則代表你是真真正正活在當下。希望大家會喜歡這首新歌。」

打算出個人唱片

Aska補充道：「《Catch A Feeling》和之前兩首單曲《Dirty Rhythm》和《宇宙逃生口》在風格上有所不同，今次比較接近《Dirty Rhythm》，因兩首歌也是跳舞歌曲，但它的節奏卻快很多，而且《Dirty Rhythm》是偏向性感夾雜迷幻，但《Catch A Feeling》感覺很powerful，節奏更有力，所以令你雙腳隨時跟着節奏搖擺。」Aska又謂：「好開心之前在台慶頒獎禮得到最佳新人獎，希望可以繼續在劇集或音樂方面把自己推進至最Max的狀態，不斷嘗試新的事情，去挑戰自己體能或創作上的極限，不斷進步。算起來已推出了五首個人單曲，希望有機會可以把這五首歌曲以一張EP型式和大家見面，這是我短期的目標，希望很快可以有這張唱片面世。」Aska續說：「拍這首《Catch A Feeling》MV的時間應該是破了我自己的紀錄，拍了接近24小時，由朝早很hyper，到晚上跌晒watt，經歷了很多環境、情緒和體能上的轉變，最難忘的是拍一個落雨的場景，這也是我第一次拍落雨場景，之前看別人拍落雨時會幻想他們是如何拍攝？今次終於知曉如何拍攝？而且需要很高技巧去控制下雨的方向，和如何在鏡頭前呈現得更逼真，所以今次真的學了很多東西，不過也很凍。今次新歌MV有兩個造型，其中一個便是在Billboard上看到我留鬍鬚的造型，這是我第一次以這種造型見人，不過我非常喜歡，因為我可以不用剃鬚，而且不用把鬚根遮住，所以真的很方便，不過出來的效果好壞參半，有人喜歡也有人不喜歡，所以我會繼續嘗試探索不同的造型，之後也會挑戰一些可能很邋遢的造型，也可能是不同的職業例如消防員、醫生或律師，希望探索自己任何可能性。」