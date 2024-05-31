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娛樂
2024-05-31 21:30:13

Aska張馳豪街頭快閃 慶祝冠軍歌《Dirty Rhythm》取得好成績

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Aska張馳豪街頭快閃 慶祝冠軍歌《Dirty Rhythm》取得好成績

Aska為答謝大家的支持，特意到戶外進行跳舞快閃活動。

近期 Aska 張馳豪有份參與曲、詞部份的最新單曲《Dirty Rhythm》得到一致讚好，不單止成為《TVB 勁歌金榜》和《新城勁爆流行榜 - 本地榜》的冠軍歌外，《香港電台中文歌曲龍虎榜》也得到季軍，也同時打進《商業二台903專業推介》，Aska看到今次新歌成績後感到非常鼓舞，也大大加強了他在歌曲創作上的信心。為答謝大家對他的支持，Aska特意到戶外進行跳舞快閃活動，適逢活動進行其間正值午飯時段，不少在活動場地附近工作的途人紛紛拿出手機，拍下Aska和舞蹈員的精彩舞姿，部份途人更把握機會找他簽名和合照留念，順道鼓勵他繼續加油。

同時，Aska也去了屈地街電車廠，在粉絲送給他的 「Dirty Rhythm號」電車前和舞蹈員再度隨歌起舞，並拍下視頻送給粉絲，多謝他們一向以來對他的支持。Aska表示：「在拍攝電視劇《青春本我》時，曾和其他男歌手演員一起在街上快閃過，每次快閃的感覺也很正，而今天拍攝時天公造美，可以拍出最好的畫面送給歌迷。我想再次在此多謝大家對我這首改變曲風和形象的《Dirty Rhythm》的喜愛，我現正撰寫新歌，會保留一些可以令大家身體擺動的節奏外，也在探索如何放入一些新元素，希望大家會繼續支持我即將推出的新作。」

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Aska還去了屈地街電車廠。 Aska在粉絲送給他的 「Dirty Rhythm號」電車前和舞蹈員再度隨歌起舞。 Aska拍攝時天公造美，可以拍出最好的畫面送給歌迷。
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