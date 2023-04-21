ASTRO文彬去世掀討論　網民：3名早逝韓星有一共通點

記者黃玉婷／綜合報道 南韓男團ASTRO成員文彬19日驚傳在家中離世，得年25歲，警方初步排除他殺的可能，確切死因還得進一步調查。此噩耗震驚演藝界，不禁也讓人聯想起早年離世的鐘鉉及張紫妍，網友熱烈討論3位已逝藝人的共通點。

文彬小時候出演南韓男團東方神起的MV而受到關注，接着在韓版《流星花園》中飾演童年的「西門」一角，2016年以男團ASTRO出道，憑着紮實的唱功與舞台魅力，擁有大批死忠粉絲支持，卻在美好年華驟逝，令人不勝唏噓。