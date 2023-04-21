ASTRO文彬去世掀討論　網民：3名早逝韓星有一共通點

記者黃玉婷／綜合報道
南韓男團ASTRO成員文彬19日驚傳在家中離世，得年25歲，警方初步排除他殺的可能，確切死因還得進一步調查。此噩耗震驚演藝界，不禁也讓人聯想起早年離世的鐘鉉及張紫妍，網友熱烈討論3位已逝藝人的共通點。
文彬小時候出演南韓男團東方神起的MV而受到關注，接着在韓版《流星花園》中飾演童年的「西門」一角，2016年以男團ASTRO出道，憑着紮實的唱功與舞台魅力，擁有大批死忠粉絲支持，卻在美好年華驟逝，令人不勝唏噓。
鐘鉉代表作之一是韓版《流星花園》的原聲帶歌曲〈Stand by me〉。（圖／翻攝自SHINee FB）
此外，SHINee的主唱鐘鉉2016年於家中昏迷，送醫搶救後仍宣告不治，得年27歲，其代表作之一就是韓版《流星花園》的原聲帶歌曲〈Stand by me〉；而韓國女星張紫妍也因出演韓版《流星花園》「朴善子」一角打開知名度，2009年卻不幸在家中逝世，得年29歲，當時傳聞她因不滿演藝圈的潛規則而選擇輕生，雖然其師妹曾聯署要求徹查，可惜仍不了了之，讓人十分惋惜。
張紫妍以韓版《流星花園》「朴善子」一角打開知名度。（圖／翻攝自微博）
南韓演藝圈的高強度壓力，藝人早逝成為一大警訊，如今文彬的離世，讓網友再回想起鐘鉉、張紫妍等明星，意外發覺3人都與韓版《流星花園》有所連繫。
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