車銀優、尹產賀隊友留言:「辛苦了,我愛你,對不起。朋友啊。」

據南韓媒體報道,經紀公司特意設置了悼念文彬的場所,許多粉絲在現場留下對文彬想說的話,就有網友發現車銀優、尹產賀等隊友也悄悄留下小紙條,只見上面寫着「彬啊,這是想見你的夜晚,你這個壞傢伙!」,進一步寫道「在月球上,一定會比這裏幸福許多倍」,也承諾會照顧好文彬留下的所有事情「辛苦了,我愛你,對不起。朋友啊。」此外,車銀優也寫下了團體ASTRO〈We Still〉的一段歌詞,「就算在無數季節,一同逝去之後,就這樣we still we still,我們依然在一起,即便在某個時光里再次重逢,依舊we still we still.」,成員留下的小紙條也讓粉絲情緒再度落淚。

